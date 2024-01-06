Поради астролога: як проявити свої приховані бажання всім знакам Зодіаку

Це початок нового року, і це ідеальний час, щоб підбити підсумки, відсвяткувати свої перемоги і зрозуміти, чому ви, можливо, не досягли всіх поставлених цілей. А також проявити свої приховані бажання і поставити нові цілі.

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Початок нового року — це ідеальний час, щоб проявити свої приховані бажання. Варто зосередити свої думки на бажаному результаті, і ви зможете втілити його в реальність. Але, незважаючи на те, що припускають вірусні меми і блоги, прояв — це не загадування бажання і помах чарівною паличкою. Не існує чарівного заклинання, здатного змінити ваше життя. Отримання того, чого ви хочете цього року, потребуватиме змін у світогляді та діях, які приведуть вас до ваших цілей — і в цьому вся суть прояву. Як проявити свої приховані бажання, розповість Refinery29.

Хоча тільки ви можете докласти зусиль для реалізації своєї мрії, є кілька різних способів оголосити про свої наміри Всесвіту та/або самому собі. Від створення дощок візуалізації до медитації і запису всіх своїх бажань у листі, в якому ви сформулюєте те, чого ви домагаєтесь, до регулярного нагадування собі про це — все це може допомогти вам втілити в життя те, чого ви хочете від життя.

За такої великої кількості технік прояву може бути важко зрозуміти, з чого почати і яка практика для вас найкраща. Відома астрологиня Ліза Стардаст поділилася найкращими способами прояву відповідно до свого знака Зодіаку.

Овен

"Цього року Овни будуть більше уваги приділяти своїй роботі. 8 січня і 12 лютого — ті самі дні, коли їм варто по-справжньому зробити крок до досягнення своїх кар'єрних цілей", — вважає Ліза.

Цьому знаку астрологиня рекомендує запалити фіолетову свічку (фіолетовий — колір духовності та зростання). Оскільки Овен — вогняний знак, свічка, що горить, може викликати позитивний настрій.

Телець

Тельці зосередяться на своїх стосунках, але насамперед на любові до себе. Проявити себе їм допоможе медитація. Ляжте, помістіть кристал рожевого кварцу на серцеву чакру, заплющте очі й "подумайте про те, як ви хочете зцілити своє серце".

Близнюки

Близнюкам у 2024 році дійсно потрібно прийняти свою інтуїцію, тому що вони, як правило, більше зосереджуються на інтелектуальних заняттях і не довіряють тому, що їм підказує серце.

Близнюкам варто проявити себе за допомогою ведення щоденника. За допомогою цього нехитрого способу Близнюки можуть посилити свою інтуїцію, що допоможе їм знайти свою силу (і зрозуміти, що вона може перебувати за межами їхнього інтелекту).

Рак

Раки будуть зосереджені на своїх стосунках і на своїх почуттях. Початок року, ретроградна Венера, перебуває в сьомому домі партнерства; потім у нас також є Меркурій, який двічі буде ретроградним у сьомому домі партнерства. Це відбувається на початку року і наприкінці року. І йдеться саме про той тип кохання, якого ви бажаєте.

Ракам астрологиня рекомендує проявлятися за допомогою дощок візуалізації.

Лев

"Лев хоче правити світом, але те, що відбувається у нього вдома, споруджено на хиткому фундаменті", — пояснює Стардаст.

Левам вона рекомендує проявити себе за допомогою вправ на заземлення. Сядьте на стілець, поставте ноги на підлогу, щоб випустити багато енергії та розчарувань, які ви відчуваєте. Інший метод включає звернення до землі: посадіть у себе вдома квітку.

"Левам важливо усвідомити, що їм потрібно зосередитися на відновленні та перебудові себе всередині, а не тільки зовні", — додає Стардаст.

Діва

У Дів буде дуже цікавий рік. "Вони перебувають у п'янких стосунках. Але для них важливо окреслити більш здорові кордони з людьми тільки тому, що Діви завжди віддають, але рідко щось просять натомість. Вони дуже терплячі", — каже астрологиня.

Для Дів важливими датами стануть 12 лютого, 12 квітня та 22 жовтня, саме тоді й краще нарешті сказати "ні": вголос чи про себе.

Терези

Терезам дійсно необхідно активувати творчий бік себе. Це можна зробити в будь-який день, але найкращий — це 12 березня.

Астрологиня рекомендує проявляти себе, створюючи мистецтво просто заради мистецтва. Завдяки творчості ви відчуєте більшу впевненість у собі.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно частіше проявляти себе в новому році і повернути собі впевненість.

Щоб проявити себе, астрологиня рекомендує їм щодня практикувати афірмації перед дзеркалом. Що більше ви цим займаєтеся і що серйозніше ви ставитеся до цього, то впевненіше ви почуватиметеся, виставляючи себе напоказ і привертаючи до себе увагу.

Стрілець

Минулого року Стрільці були буквально всюди. Без розкладу, або розпорядку дня це впливає на всі сфери вашого життя. І це також може зробити когось депресивним і млявим. Стрільці процвітають у рутині.

Цьому знаку астрологиня рекомендує проявляти себе через структурований розпорядок дня. Це означає складання графіка і його дотримання, наприклад, прокидатися і лягати спати в один і той самий час. "Стрільці добре працюють зі структурою, якщо вона діє на їхніх умовах", — додає астрологиня.

Козеріг

"Козерогам доведеться краще управляти своїми фінансами, щоб їх було більше", — ділиться астрологиня.

Вона рекомендує покласти базилік у чашку, простирадло або рушник і покласти його під ліжко, поки ви спите. На думку астрологині, ідеальні дні для початку контролю над своїми грошима — 12 березня і 22 жовтня.

Водолій

Водолій — знак друзів. "Минулого року вони відпустили багатьох людей, з якими були близькі. Їм потрібно зустрічатися з людьми, які перебувають на їхньому рівні", — каже астрологиня і рекомендує Водоліям відвідувати онлайн-заняття або спілкуватися з людьми із роботи, щоб створити спільноту, з якою вони спілкуються, і сформувати свій "духовний ковен". Це допоможе їм відчути себе частиною групи, що зміцнить їхній зв'язок з навколишнім світом.

Риби

"Цього року Рибам дійсно доведеться знайти більше балансу у своєму житті. Риби живуть у своїй уяві і бачать світ зі свого погляду", — каже астрологиня.

Рибам вона рекомендує проявлятися, практикуючи баланс у діях. Наприклад, щоразу, коли ви робите щось, намагайтеся робити і протилежне.

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