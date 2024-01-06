"Чистий" манікюр: усе про головний тренд 2024 року

Тренди "чистого" макіяжу, який підкреслював природну красу, були одними з популярних б'юті-тенденцій. Тепер ця мода поширилася і на манікюр.

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Тепер, коли так багато ентузіастів краси віддають перевагу легкому і природному макіяжу, ця тенденція не змусила на себе довго чекати і тепер стала популярною і в трендах манікюру. Його люблять Гейлі Бібер і Дженніфер Лопес. Про популярний тренд пише Refinery29.

Що таке чистий манікюр і чому він у тренді?

Це нігті тілесного кольору, нігті з простим дизайном і нейл-арт тілесного кольору. Саме ці тренди витісняють більш сміливі кольори, типові для літа. Подумайте про прозорі відтінки ніжно-рожевого, абрикосового і молочно-білого кольору, мінімалістський, але гідний Instagram нейл-арт і бездоганну кутикулу.

Відома майстриня манікюру Джорджія Рей стверджує, що "чистий манікюр" — це шикарно, мінімалістично, доглянуто і, що найшокуюче, не потребує особливого догляду.

"Чистий" манікюр

Знову знайдена любов до ледь помітного манікюру різко контрастує з надмірними, оздобленими акрилом нігтями, які були в моді зовсім недавно.

Джорджія вважає, що постпандемічний зсув якось пов'язаний із цим. "Під час різних карантинів ми всі зіткнулися з неможливістю користуватися звичайними косметичними процедурами, і це дало нам змогу по-справжньому сприйняти себе у своєму природному стані, включно з нігтями", — вважає вона.

Якою б не була причина, хороша новина про чистий манікюр полягає в тому, що ви можете зробити його вдома, і це відносно легко.

Як підготувати нігті до чистого манікюру

Акуратно видаліть кутикулу, найкраще для цього підійде ніжний зволожувальний відлущувальний засіб, який дійсно зробить усю роботу за вас, видаливши змертвілу шкіру. Після акуратно видаліть зайве за допомогою якісних кусачок.

Як фарбувати нігті

Почніть з того, що протріть нігтьову пластину безворсовою серветкою для зняття лаку. Незалежно від того, чи використовуєте ви темний або світлий відтінок, базове покриття необхідне для захисту здоров'я ваших нігтів.

У класичному чистому манікюрі використовується прозора молочна основа. Щоб отримати ідеальний ніготь без смуг, переконайтеся, що тільки один бік пензля покритий великою кількістю лаку, витираючи надлишки з іншого боку об верхню частину флакончика. Потім просто нанесіть лак на ніготь. Краще почати з центру нігтя, а потім фарбувати ділянки збоку.

"Чистий" манікюр

Секрет успішного створення бездоганного манікюру полягає в тому, щоб шари залишалися тонкими. Оскільки нейтральні лаки часто досить прозорі, вам може знадобитися два або три шари, щоб домогтися бажаного відтінку. Не хвилюйтеся, якщо лак опиниться за межами нігтьової пластини — ви можете використовувати невеликий квадратний пензлик, змочений рідиною для зняття лаку, щоб ретельно стерти будь-які плями.

Як зробити нейл-арт на чистому манікюрі?

Чистий манікюр передбачає і нейл-арт. Просто він має бути невеликим і акуратним. Тут дуже багато дизайнів на вибір, включно з мінімальним френчем, витонченими сердечками, акцентними точками і навіть крихітними прикрасами зі стразів.

"Чистий" манікюр

Можна спробувати зворотний французький манікюр зі срібним відтінком: просто нанесіть тонку смужку біля кутикули. Якщо вам хочеться або ви хочете, щоб ваш манікюр дійсно тримався довго, вирушайте до місцевого салону за гелевим манікюром. Оскільки чистий манікюр — це природний манікюр, то нігті довгий час матимуть охайний вигляд.

Як доглядати за руками

Чистий манікюр передбачає, що величезну кількість часу буде приділено догляду за руками. Використовуйте м'які щіточки, відлущувальний скраб — підійде звичайний скраб для тіла. Щовечора використовуйте зволожувальний крем і олію для кутикули.

Раніше Фокус розповідав про те, який манікюр буде популярний у 2024 році. А також з'ясував, які тренди залишилися у 2023 році.

А мода на "чистий манікюр" продовжує тренди, які свого часу зробила популярними принцеса Діана. Хоч вона і любила іноді нафарбувати нігті яскравим лаком, але найбільше їй подобався вишуканий мінімалізм.