Домашній сир Лабне: що це таке і як його приготувати

Подають лабне як намазку на хліб або доповнення до різних страв. Приготування лабне — напрочуд простий процес, тому ви сміливо можете приготувати його із запасом і насолоджуватися неповторним смаком.

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Лабне — це м'який крем-сир, який традиційно готують на Близькому Сході з йогурту. Назва "лабне" в перекладі з арабської означає молоко або білий. Сир має дуже ніжну текстуру і може бути як солодким, так і солоним. Для кращого зберігання солоні варіанти сиру скачують у кульки та маринують в олії з травами і спеціями. Рецептом приготування домашнього лабне поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

йогурт — 2 літри;

сіль — 2 ч. л.;

оливкова олія холодного віджиму — 150 мл;

гілочка розмарину;

сушений перець чилі — 1 стручок ;

прованські трави — 1 ч. л.;

мелений чорний перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Змішайте густий йогурт із сіллю. Покладіть щільну лляну тканину або марлю в кілька шарів на сито. Викладіть йогурт на тканину і залиште на кілька годин стікати. Коли основна частина сироватки стече, зав'яжіть тканину у вузлик і підвісьте стікати на добу в прохолодному місці.

Крок 2

Базовий сир лабне готовий. Його можна використовувати протягом одного-двох днів для приготування крему для торта, начинок і десертів. Але традиційно лабне готують із запасом і маринують в оливковій олії. У такому вигляді сир зберігається в холодильнику не менше місяця і з кожним днем стає тільки смачнішим.

Крок 3

Змастіть долоні оливковою олією і скачайте невеликі кульки з отриманої сирної маси.

Крок 4

Обваляйте кульки лабне в суміші прованських трав, солі та перцю. За бажанням можете взяти ті спеції, які ви любите. До лабне також дуже пасуватиме сумах або суміш спецій заатар.

Крок 5

На дно банки налийте трохи олії, додайте трохи солі, стручок перцю чилі та гілочку розмарину. Покладіть кульки в банку і залийте олією до верху та приберіть на зберігання в холодильник.

Нагадаємо простий рецепт домашнього твердого сиру. Для того, щоб сир вийшов ідеальним, найкраще брати не магазинні, а домашні продукти.

Раніше Фокус писав, як приготувати сир "Маскарпоне" всього з двох інгредієнтів. Що жирніші вершки, то більше сиру вийде.