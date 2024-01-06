Забудьте про вінегрет та оселедець під шубою - новий смачний рецепт салату з буряком

Зима — сезон дефіциту вітамінів, тому завжди варто турбуватися про своє здоровʼя вживаючи корисну та насичену вітамінами їжу. Хибною є думка, що якщо це корисно, то значить не смачно.

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Спробуйте приготувати салат з буряком за рецептом футблогера Наталі. Спробувавши цей салат, до складу якого входять надзвичайно прості складові, які у поєднанні створюють ідеальний смак, ви назавжди забудете про класичні рецепти салатів з буряком — вінегрет та оселедець під шубою.

Інгредієнти

3 малельник бурячка (або 2 середніх);

2 яйця;

2 плавлених сирка;

50 грамів волоських горіхів;

1 зубчик часнику (за бажанням);

майонез;

сіль/перець.

Спосіб приготування

Крок 1

Буряк необхідно приготувати — відварити, або запекти в духовці. Орієнтовний час приготування не менше однієї години.

Крок 2

Очищаємо буряки від шкірки та натираємо на грубій тертці. Для більш естетичного вигляду можна використати терку для моркви по-корейськи.

Крок 3

Яйця також потрібно відварити. Для необхідної консистенції нам потрібно варити яйця після закіпання протягом 7 хвилин. Після занурити яйця в холодну воду і дати час охолонути. Очистити від шкаралупи та натерти на грубій тертці.

Крок 4

Плавлений сир необхідно обирати класичного варіанту, без додавання смакових добавок. Його також необхідно натерти на тертці. Для цього вам знадобиться мілка сторона тертки.

Крок 5

Волоські горіхи необхідно очистити від шкаралупи та взяти лише ядро горіха, яке потрібно подрібнити. Зробити це можна ножем, тоді шматочки горіха будуть більш відчутнішими, або ж навпаки, за бажанням, зробити це блендером.

Крок 6

У тарілці змішуємо всі інгредієнти буряк + яйця + плавлений сирок + горіхи + також можна додати пресований часник. Туди ж відправляємо сіль, перець і майонез. Все добре перемішуємо. Даємо 15 хвилин настоятися і можна куштувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, про новий та смачний рецепт салату зі свіжою морквою.