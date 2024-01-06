Фінансова невірність: як зупинити її у стосунках

На думку експертів, так звана фінансова невірність є поширеною, проте це не означає нормальність стосунків.

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Ви коли-небудь ховали посилку в шафі, очищали історію покупок у браузері або видаляли квитанції електронною поштою, щоб тримати свою другу половинку в невіданні про ваші покупки? Нам здається, що таких пар чимало, а ось експерти американського Best Life наводять конкретну цифру — 64%.

Дійсно, дослідження компанії Circuit показало, що 64% людей, які живуть у парі, вдалися до цих звичок за 2023 рік, витративши в середньому 475 доларів, приховуючи це від своїх половинок. На перший погляд, начебто нешкідливо, але фахівці кажуть протилежне: 1 з 4 учасників назвав таку поведінку шахрайством, а 1 з 10 вважає, що приховані покупки завдають більше шкоди, ніж емоційний зв'язок. Навіть 1 із 10 зізнається, що фінансова невірність негативно вплинула на їхнє сексуальне життя.

"Фінансова невірність підриває довіру, яка є основою здорового партнерства. Така форма нечесності може призвести до серйозного стресу, конфліктів і відчуття зради", — каже Тейлор Ковар, сертифікований фахівець із фінансового планування та генеральний директор The Money Couple.

Як не дозволити фінансовій невірності зруйнувати довіру та близькість у ваших стосунках? Про це розкажуть експерти Best Life.

Працюйте над створенням "безпечного простору" у стосунках

За словами Джейсона Пауелла, ліцензованого терапевта з питань шлюбу і сім'ї та засновника Attached Therapy, приховування покупок зазвичай вказує на глибший страх перед вразливістю.

"Якщо хтось почувається зобов'язаним приховувати свої витрати, він, імовірно, відчуває аналогічний дискомфорт, коли ділиться своїми сексуальними бажаннями, потребами та рівнем задоволення у стосунках", — пояснює він.

З цієї причини експерт наполегливо рекомендує створювати у стосунках атмосферу відкритого і неупередженого спілкування.

"Пари повинні прагнути створити безпечний простір, де вони зможуть обговорити свої фінансові погляди, звички і проблеми, не побоюючись негативних наслідків. Це передбачає активне слухання, прояв співчуття і спільну роботу, щоб зрозуміти фінансові характери і фінансові цілі один одного", — пояснює він.

Такі зусилля допоможуть розвинути почуття емоційної безпеки, яке гарантує, що жоден із вас не відчує необхідності приховувати покупки.

Встановіть чіткі межі витрат

Даніель К. Робертс, співзасновник фінансової ради Boomer Benefits, радить переконатися, що ви перебуваєте на одній хвилі з вашою половинкою щодо того, про які фінансові рішення вам потрібно консультуватися один з одним.

"Періодична особиста поблажливість зрозуміла, якщо вона узгоджена спільно", — пояснює вона.

Безумовно дорогі покупки найкраще обговорити заздалегідь. І це особливо важливо, якщо ви використовуєте спільну дебетову або кредитну карту.

Можливо, ви зможете визначити ту чи іншу щомісячну суму, яку кожен із вас може використати на будь-які особисті потреби, включно з новим одягом, вечерею з друзями тощо. Або ви можете домовитися, що в разі запланованої витрати, вищої за певну суму, вам потрібно радитися один з одним.

Що б ви не вирішили, переконайтеся, що це рішення відповідає вашим фінансовим цілям. Ідея тут у тому, щоб не було непорозумінь, а зовсім не в тому, щоб вам був потрібен "дозвіл" час від часу побалувати себе.

Заплануйте регулярні перевірки

Коли люди почуваються невпевнено у фінансовій сфері, стверджують експерти Best Life, вони можуть вдаватися до прихованої фінансової поведінки. Крім того, цьому явищу сприяють тиск суспільства і хибний сором навколо відкритого обговорення грошей.

"Гроші часто є чимось більшим, ніж просто валюта — вони пов'язані з глибшими питаннями влади, контролю і самооцінки", — пояснює Тейлор Ковар.

Ось чому фінансовий аналітик і фахівець з розлучень одночасно пропонують планувати регулярні дискусії з вашим партнером про гроші. Це тема, яку багато пар вважають за краще уникати, однак, визначивши для себе щомісячні дати для таких розмов, ви можете бути впевнені, що не сховаєте потенційні проблеми під килим.

"Це дає додаткову перевагу: ви можете регулярно відстежувати прогрес у досягненні фінансових цілей і розмірковувати про те, як ваші витрати можуть вплинути на довгострокову перспективу вашого життя і ваших стосунків", — розповідає Best Life.

Розгляньте можливість співпраці з фінансовим планувальником

Джефф Роуз, сертифікований фахівець із фінансового планування і засновник Good Financial Cents, вважає, що гроші — це третє колесо в багатьох стосунках.

"Парам часто не вдається відверто поговорити про свої фінансові цінності, цілі та звички, — стверджує він.

Якщо розмови про гроші у вашій парі мають тенденцію постійно загострюватися, можливо, вам варто подумати про роботу з сертифікованим фахівцем з фінансового планування. За словами Роуз, вони можуть слугувати посередниками, створюючи безпечне середовище для обговорення цих потенційно актуальних тем, а також допомагаючи вам і вашому партнерові знайти спільну мову і за потреби дійти компромісу щодо витрат.

Є ще один варіант допомоги вам і вашій половинці — працюйте із сімейним терапевтом, який допоможе зрозуміти і співпереживати грошовому мисленню один одного. Він також виявить і усуне глибші причини, через які у вас можуть виникнути фінансові розбіжності.

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