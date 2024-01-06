Що шпалери в кімнаті можуть розповісти про вас: тест

Дизайн в квартирі завжди може розповісти більше про своїх власників. Мова не про смакові вподобання чи вміння гарно поєднувати речі, а саме за психологічні якості, які людина проявляє на підсвідомому рівні.

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Чи думали ви колись, що про вас говорить колір шпалер у кімнаті, де ви живете? Виявляється, стіни здатні розповісти про свого власники більше ніж вам здається, пише Apartment therapy.

Звісно, коли господарі роблять ремонт в оселі вони користуються як свідомим, так і підсвідомим вибором. З одного боку, всі мріють про стильний та привабливий вигляд в оселі, який оцінять рідні та друзі, а з іншого, ви обираєте лише те, що імпонує вам і робите оселю за своїми вподобаннями. В будь-якому випадку підбір кольорів в кімнатах може більше розповісти про вас.

Що означає колір стін у вашій кімнаті

Синій

Господарі, які роблять в оселі сині, або блакитні стіни (мова йде про різні відтінки), ймовірніше всього, мʼякі та співчутливі персони. Синій символізує спокій та безпеку. Ймовірніше всього, власники кімнати чи квартири, обираючи ці відтінки на рівні підсвідомості мали бажання зробити затишне місце. Ці люди досить впевнені в собі, тому їм важливо, щоб інші помічали їх мудрість та стійкість характеру.

Колір апельсина

Якщо у вашій оселі домінують охристі, помаранчеві чи коричневі тони, то це свідчить про вашу енергійність, ентузіазм та життєву силу. Люди, які надають перевагу теплим тонам в своєму будинку, ймовірніше всього, турботливі та доброзичливі до інших. Частіше за все ці люди люблять бачити в своєму домі гостей і не люблять залишатися вдома самі. Загалом оранжеві відтінки вважаються кольорами безстрашності та цікавості.

Зелений

Зелений, оливковий та салатовий відтінки стін обирають практичні і приземлені особистості. Світлі відтінки зеленого є символами гармонії та оновлення. Власники таких стін завжди намагаються тримати баланс у всьому. Ви викликаєте в людей відчуття впевненості, довіри та гармонії, тому нерідко, до вас звертаються за порадою. А ви в свою чергу з радістю відкликаєтеся на допомогу.

Фіолетовий

Власники бузкових та фіолетових відтінків стін зазвичай творчі, впевнені в собі люди, які надзвичайно комунікабельні. Це доволі сміливі і нетрадиційні кольори, тому якщо ви надаєте перевагу фіолетовим відтінкам, це свідчить про вашу чутливість, дотепність та бажання бути унікальним і виділятися з поміж інших.

Червоний

Власники червоних стін — пристрасні та сміливі люди. Якщо ви наважилися пофарбувати стіни у червоний це вже проявляє вашу впевненість в собі та сміливість до чогось яскравого. Загалом червоний колір символізує драйв та силу. Людям, які обирають цей колір притаманні такі якості, як комунікабельність, енергійність, імпульсивність. Переважно такі люди не люблять одноманіття, тому завжди радо йдуть на зустріч змінам.

Чорний та темно-сірий

Власники оселі в якій домінують чорні чи сірі відтінки — це люди з вишуканим смаком. Вони люблять порядок, але не люблять виставляти своє життя на показ. Власники такої оселі звикли все тримати на контролі. Вона частіше за все демонструють впевненість в собі та незалежність.

Нагадаємо, раніше ми писали, про що може розповісти ваш ніс.