Кошатник, чи ні? Як зрозуміти, чи готові ви завести кота

Для одних кішок кішки — ідеальні муркотливі домашні тварини, для інших — ні. А деякі поки що не вирішили, чи готові вони стати власником кота.

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Кішки залежать від своїх власників у всіх своїх потребах: у їжі, воді, медичній допомозі, фізичних вправах, житлі та, найголовніше, у спілкуванні. Для багатьох людей роки безумовної любові та відданості, які вони отримують від своїх пухнастих улюбленців, набагато переважують повсякденні обов'язки. Але для інших їхній спосіб життя робить це неможливим. Якщо ви вирішили, що тварина з родини котячих ідеально впишеться у вашу сім'ю, вам ще є над чим подумати, пише American Humane.

Кошеня чи дорослий кіт?

Особливо важливо це вирішити до того, як потрапите до притулку. Важко встояти перед привабливістю крихітних нявкаючих кошенят, але кошенятам потрібно багато уваги, і їх доведеться привчати до дому. З іншого боку, кошенята швидко адаптуються до навколишнього середовища.

Фото: Getty

Для багатьох людей доросла кішка — розумний вибір, особливо якщо вони весь день на роботі або їм не подобаються галасливі витівки кошеняти.

Довжина вовни

Ви хочете кішку з довгою, середньою або короткою шерстю? Довгошерстих кішок, на кшталт персів, або мейн-кунів, необхідно вичісувати майже щодня, щоб їхня шерсть не сплутувалася, тож будьте готові приділяти регулярному догляду за цими кішками.

Кіт, чи кішка?

Котячі як самці, так і самки можуть бути однаково грайливими і ласкавими! Стать ґрунтується виключно на особистих уподобаннях.

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Отже, коли з цим усе вирішено, то перевірте себе: ви можете бути ідеальним власником кішки, якщо ви:

Готові доглядати за котом, або кішкою протягом 15-18 років.

З нетерпінням очікуєте, коли ласкавий кіт прийде до вас на коліна, або потреться об ноги.

Не проти розділити свій дім з кимось, хто линяє, розкидає наповнювач котячого туалету і голосно вимагає їжі.

Не проти розділити свій дім із вихованцем, який ніколи не буде прибирати за собою.

Любите сусіда по будинку, який випадково і регулярно буде розважати вас обурливими і дурними витівками (за його примхою, а не за вашою).

Хочете піклуватися про когось щодня.

Хотіли б витратити додаткові гроші на корм для домашніх тварин, іграшки, ветеринарну допомогу, котячий туалет і ще раз котячий туалет.

Хочете, щоб вас вітали м'яким муркотінням і нявканням.

Хочете іноді прокидатися посеред ночі, щоб "погратися".

Вірите, що стерилізація і кастрація домашніх тварин допоможе вирішити проблему перенаселення домашніх тварин.

Не можете уявити, що переїжджаєте куди-небудь без свого вихованця.

Хочете, щоб на ваших вихованцях була ідентифікаційна бирка, щоб вони завжди могли повернутися до вас, незважаючи ні на що.

Насолоджуйтеся безумовною любов'ю і постійним спілкуванням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно знайомити котів і собак, якщо ви вирішили завести ще одного вихованця. І як зрозуміти, що ваш кіт сумував за вами, коли ви повертаєтеся додому.

А якщо ви впевнені, що знаєте все про котів, то перевірте себе, напевно є цікаві факти, про які ви й не здогадувалися.