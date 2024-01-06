Уггі та вуличний стиль зими 2024: топ-10 варіантів (фото)

Найкласніші ідеї, які надихнуть вас носити уггі по-новому — круто і модно.

Related video

Від класичних чобіт з овчини з незамінним теплим світлом і контрастною або тон в тон підкладкою до моделей міні або на платформі, від капців з вишитими профілями до домашніх затишних пухнастиків — не існує такої моделі уггі, в якій некомфортно. Що дивно — уггі ніколи не перестають бути модними. Ба більше, щосезону у родині уггі додається нова модель, яка виявляється незамінним і обов'язковим аксесуаром модниць.

До речі, загальний образ з уггі не обов'язково має бути повсякденним, спортивним або домашнім. Сьогодні уггі можна комбінувати і носити з усім, навіть із чоловічими костюмами або зшитими на замовлення штанами і спідницями. І особливо хвацько виглядають вони з вуличним стилем. Тож добірка, яку пропонують стилісти італійського Elle, допоможе вам навчитися поєднувати уггі в трендах 2024 року.

Отже, уггі по-новому — круто і модно.

Лісовий горіх

Модель уггі на платформі зі шкіри лісового горіха чудово поєднується з джинсами-кльош, коротким пальтом такого ж кольору, тобто світло-коричневим, і великою сумкою через плече з білої тисненої тканини. Легко, зручно, і хоча начебто повсякденно, але небанально.

Фото: Getty Images

Бізнес-леді

Уггі можна носити і так — у поєднанні з білою водолазкою, світло-сірим піджаком оверсайз і парою прямих чорних джинсів. Додаткові аксесуари: чорний ободок для волосся, сережки-кільця, окуляри в тонкій оправі і легка шкіряна сумочка середнього розміру завершують образ.

Фото: Getty Images

Чорний forever

Чорний образ з голови до ніг, крім зеленої шкіряної сумки через плече і пари уггі на платформі горіхового кольору. Інша частина образу складається з темної джинсової сорочки в поєднанні з м'якими штанами і довгим класичним чорним пальто.

Фото: Getty Images

Міланський стиль

Одразу відчуваєш зручність і комфорт, до того ж тепло і стильно. Довге чорне пальто поєднується з парою темних легінсів, бежевими шкарпетками та міні-уггі зі шкіри горіхового кольору. Образ завершує сірий вовняний довгий шарф і шкіряна сумка через плече яскравого бірюзового кольору.

Фото: Getty Images

Чоловічий стиль

Уггі в міні-версії зі шкіри горіхового кольору непогано поєднуються з чоловічим костюмом у тонку смужку, який доповнюють синій стьобаний жилет і різнобарвна сумка для покупок.

Фото: Getty Images

Невимушеність — наше все

О, до такого образу ми звикли. Тут уггі поєднуються з м'якими рваними на колінах джинсами, футболкою з принтом попереду, фланелевою сорочкою коричневих відтінків і довговорсовою шубою зі штучного хутра крижаного кольору.

Фото: Getty Images

Леді

Цілком чорний образ з голови до ніг, включно з аксесуарами — невеликою сумочкою і парою уггі на платформі. Єдиний виняток: пальто з анімалістичним принтом чорного і коричневого кольорів.

Фото: Getty Images

Молодо і свіжо

Уггі, якій би моделі ви не віддали перевагу, можна носити з прозорими спідницями і колготками. Приклад тому — вуличний образ, в якому вони відіграють головну роль у сірому кольорі. І тут уггі доповнюють чорна водолазка, короткий блискучий пуховик і шкіряна спідниця-міді з розрізом по боках.

Фото: Getty Images

Вишуканість

Уггі також ідеально поєднуються з парою зшитих на замовлення штанів у тонку смужку сірих відтінків. У тон — светр. І як контраст — довге жовте пальто з довгим вовняним шарфом у клітинку.

Фото: Getty Images

Стильна простота

Тут уггі доповнюють довгу чорну спідницю з укороченим жакетом-кімоно і ременем на талії. "Родзинка" цього вуличного образу — короткі шкарпетки горіхового кольору, можна в тон уггі.

Фото: Getty Images

Важливо

Зовсім не шкарпетки: Каньє Вест запускає в продаж своє найдивніше взуття (фото)

Раніше Фокус писав про інші зимові тренди. Пам'ятайте, адже вибравши ідеальний пуховик, бомбер або щось інше зі списку актуального зимового одягу, вам потрібно доповнити його красивим шарфом, а потім настає час, коли потрібно додати в зимовий гардероб модний і затишний светр. І коли набір зимового одягу зібрано — ви точно готові до зими і майбутніх свят.