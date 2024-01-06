Колода Райдера-Вейта-Сміт: таємна історія найпопулярніших у світі карт Таро

У статті 1908 року британська художниця, ілюстраторка і художниця з костюмів Памела Колман-Сміт намалювала, мабуть, найбільш впізнавану і відому колоду карт Таро. Кожен, хто цікавився Таро, напевно бачив, або тримав у руках цю колоду.

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Популярність карт Таро важко виміряти. Є ті, хто за їхньою допомогою намагається дізнатися майбутнє, або отримати відповіді на свої запитання, багато хто просто їх колекціонує. Дизайнів карт Таро також величезна кількість. Але, мабуть, найвідомішою є колода Райдера-Вейта-Сміт, або просто колода Райдера-Вейта. Хто створив цю відому колоду і що про неї відомо, пише CNN.

Походження карт Таро обросло численними легендами. Вважається, що перші Таро з'явилися в Італії на початку XV століття, скоріше за все, у Флоренції.

А перші гральні карти в Європу привезли з ісламського світу, з "країни сарацинів".

Щодо походження самої назви таро, то відомо, що спочатку карти називалися "карти тріумфів (козирів)", а приблизно в 1530 рр. почали використовувати італійське слово "tarocco", для того щоб відрізнити гру з таро від гри зі звичайними козирями. Спочатку Таро також були гральними картами, і тільки потім стали більше використовуватися для ворожінь. Є легенда, що на картах Таро зображені давньоєгипетські ілюстрації з "Книги мертвих".

Але Таро стали популярними і найвідомішу колоду намалювала художниця та ілюстраторка Памела Колман-Сміт. 1909 року Сміт і поет та містик Артур Вейт зустрілися через таємне товариство, відоме як "Герметичний Орден Золотої Зорі". Їхня взаємна віра в спіритизм, ритуали, символізм і екстрасенсорні практики призвела до того, що вони об'єднали зусилля і створили колоду карт Таро, об'єднавши концепції Вейта з ілюстраціями Сміт у популярному тоді стилі модерн.

Карти, опубліковані 1910 року, сьогодні відомі як колода "Вейта-Сміта" або "Райдера-Вейта-Сміта". Райдер — це видавець, який надрукував першу колоду.

Колода Таро містить колоду з 78 ілюстрованих карт, кожна з яких зображує певні символи. Створення колоди Вейта-Сміт відображає "важливе культурне перехрестя" початку 20-го століття, пояснює редакторка книжки "Таро А. Е. Вейта та П. Колман-Сміт: історія найпопулярнішого у світі Таро" Йоганнес Фібіг, чиє власне знайомство з Таро розпочалося понад 40 років тому.

"Було позитивне відчуття особистого визволення і більш вільного загалом життя, проте цей позитивний прогрес був перерваний Першою та Другою світовими війнами", — каже Фібіг.

Ілюстрації Памели для її колоди Таро були натхненні символами і персонажами, що зародилися в Італії в 15 столітті.

Колода карт Таро, намальована Памелою Колман-Сміт Фото: Getty Images

У 1970-х роках інтерес до Таро відродився, і популярність колоди Вейта-Сміт зросла поряд із феміністськими, антивоєнними та міжнародними рухами за права людини, пояснює Фібіг. Сьогодні Таро часто використовується людьми як інструмент для розуміння себе на особистому рівні, часто за допомогою таких практик, як ворожіння, тлумачення снів і вибір карти дня.

Фібіг каже, що кожну карту можна інтерпретувати і розглядати по-різному залежно від людини. "Таро — це пропозиція для людей. Це більше, ніж просто ворожіння. Вас, як читача карт, запрошують увійти і вести діалог із зображенням на карті і тому воно стає дзеркалом", — пояснює він.

Таким чином, сам образ має вирішальне значення для будь-якої подорожі по Таро і є важливим ключем до розуміння неминущої популярності колоди Вейта-Сміта. "Вейт і Сміт були геніями, але в той час мало хто це усвідомлював", — сказав Фібіг.

На творчість Сміт вплинуло яскраве міжнародне життя, яке вона вела. Вона народилася і виросла в Манчестері, Англія, в дитинстві переїхала з сім'єю на Ямайку, а підлітком вступила до коледжу в Брукліні, Нью-Йорк. Пізніше вона оселилася в Лондоні та увійшла в мистецьке життя столиці, вважаючи письменників В. Б. Єйтса, Марка Твена і Редьярда Кіплінга, а також композитора Клода Дебюссі серед своїх сучасників і шанувальників своєї творчості.

Памела Колман Сміт Фото: Fine Art America

В есе про Сміта, включеному до нової книжки, авторка Мері К. Грір пише, що на художній стиль Сміт — з його сміливими, яскравими кольорами та хитромудрими деталями — вплинули такі чинники, як її знайомство з ямайськими казками та японськими гравюрами, а також її участь у театральних постановках і сценографії. Грір пише, що Вейт і Сміт, імовірно, відвідали виставку італійської колоди Таро XV століття в Британському музеї 1907 року, яка надихнула їх обох.

На картах, створених у літні місяці 1909 року, зображено персонажів, мотиви і символи, розташовані на тлі, що часто асоціюється з англійським пейзажем, наприклад, пагорбами і береговими лініями. Краса ілюстрацій, каже Фібіг, полягає в тому, що їхній зміст можна інтерпретувати безліччю способів, причому кожна карта являє собою як рекомендацію, так і попередження.

Наприклад, карта "Повішений" не обов'язково є чимось, чого слід боятися, але її можна розглядати як можливість поділитися, а "Зірка" може представляти не лише світло та чистоту, а й нарцисизм та жорсткість. "У цьому була мудрість Памели й Артура", — каже Фібіг, маючи на увазі "відкритість" зображень на картах для інтерпретації.

Ворожіння на картах Таро Фото: Getty

Ця відкритість призвела до того, що колода Вейта-Сміт неодноразово інтерпретувалася по-новому, особливо протягом останнього десятиліття, поряд зі зростаючим інтересом до практики Таро. Створювалися колоди з персонажами, що відображають їхні власні, часто недостатньо представлені спільноти, незалежно від раси, сексуальної орієнтації, статі, класу та інших. Однак, як пише експертка з Таро Рейчел Поллак в есе для нової книжки, ці нові інтерпретації майже завжди кореняться в дизайні, символізмі та мотивах колоди Вейта-Сміт.

Але доля авторки найвідомішої колоди Таро у світі склалася сумно. За свою працю вона отримала невеликий гонорар, але не авторські права. Сьогодні, за деякими даними, продано понад 100 мільйонів примірників колоди, але важко оцінити масштаби її поширення.

Лише через три роки після публікації колоди Памела перестала займатися мистецтвом, яке не приносило їй доходу. Вона організувала свою останню виставку, перейшла в католицтво і купила будинок у Корнуоллі, успадкувавши гроші після смерті родича. Вона жила в ньому разом зі своїм партнером і здавала кімнати. Вона брала участь у жіночому суфражистському русі і допомагала Червоному Хресту, але нічого настільки вражаючого вона більше не створила.

Артур Вейт Фото: Wikipedia

А Артур Вейт до смерті займався вивченням окультизму і містичних вірувань. Він був кілька разів одружений, виховував двох дочок. Примітно, але його терпіти не міг відомий "чорний маг" Алістер Кроулі.

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