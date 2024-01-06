Смачна вечеря за пів години: філе минтая в лаваші із соусом
Для цієї страви, крім минтая, підійде будь-яка біла риба, наприклад, хек, тріска або судак.
Риба за цим рецептом готується дуже швидко і виходить соковитою та ніжною. Це ідеальний вибір для вечері, особливо якщо часу не так вже й багато. Рецептом білої риби під сирною "шубкою" поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти:
- минтай (філе) — 3 шт;
- лаваш — 2 листи;
- сметана — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- яйця — 2 шт;
- гірчиця — 1 ч. л. з гіркою;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- петрушка — за смаком.
Для сирної "шубки":
- сметана — 100 г;
- сир твердий — 70 г.
Приготування
Крок 1
Для соусу сметану перекладіть у глибоку миску, додайте яйця, дрібно рубану цибулю, гірчицю, сіль і перець.
Крок 2
За бажанням у соус можна додати трохи дрібно нарізаної зелені петрушки. Добре перемішайте всі інгредієнти.
Крок 3
Розріжте кожне філе навпіл, щоб вийшло шість шматочків.
Крок 4
Кожен аркуш лаваша розріжте на три частини.
Крок 5
Шматки рибного філе вмочіть у соус і викладіть на лаваш ближче до краю. Полийте рибу зверху соусом і загорніть у лаваш конвертиком, щоб не витікав соус.
Крок 6
Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть у неї конвертики з рибою на невеликій відстані один від одного.
Крок 7
В окремій мисці змішайте сметану і будь-який твердий сир, натертий на крупну тертку. Розподіліть сметанно-сирну "шубку" зверху на конвертики.
Крок 8
Розігрійте духовку до 200 градусів і запікайте рибу приблизно 25 хвилин доти, доки верх не підрум'яниться.
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