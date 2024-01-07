Кулінарні тренди 2024 року

На думку фахівців Cuisineaz, основними трендами стануть затишна домашня їжа за бабусиними рецептами і віртуальні тревел-гайди світовими кухнями.

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Задоволення, розмаїття та велика відповідальність — фахівці стверджують, що саме ці тенденції в кулінарії визначать нинішній рік. Які ж тренди супроводжуватимуть нас усі дні, тижні та місяці 2024-го? Про це розповіли консультанти французького сайту Cuisineaz.

Світова кухня

У 2024 році назріває глобалізація багато в чому, зокрема в кулінарному мистецтві — високому і повсякденному. Тому навіть за часів рецептів YouTube і TikTok на вершині тенденцій залишається світова кухня — від класичної італійської піци і ризото до німецьких сосисок, британських ролів або корейського токпоккі.

Наймоднішими гастрономіями сьогодні залишаються італійська та англійська, а також японська та південнокорейська. Однак прагнення знати якомога більше про Україну спричинило інтерес до східноєвропейської кухні, зокрема до української.

Ось типові страви деяких кухонь

Європа

Німецька кухня — це не тільки пиво та ковбаски. Німецькі рецепти поєднують у собі солодке і солоне — щедрі страви, багаті на капусту і картоплю. Але яке ж це задоволення наприкінці дня! А взагалі-то в країні понад 1500 видів ковбас і 5000 сортів пива, знамениті апфельштрудель і торт "Шварцвальд". А ще — король вуличної їжі шашлик. Приємного апетиту — guter appetit!

В австрійській кухні зустрічаються всі найкращі страви з європейської кухні, які австрійці не полінувалися запозичити у сусідів. Це віденський шніцель, кнедель, пельмені з лисичками, шнапс, віденський шоколад. І звісно торт Захер! Не пропустіть прекрасні моменти насолоди!

Болгарська кухня відома своїм інтенсивним багатством смаку, характерним для балканської кухні. Це виноградне листя, болгарський йогурт, фрикадельки, дивовижний шопський салат із сиром і навіть боб чорба — квасолевий суп.

Уявляєте собі ароматну кухню, що пахне сонцем і морем? Так-так, це хорватські страви, з якими ніхто не занудьгує. Тут тобі і чорнило восьминога і кальмара, і часник, оливкова олія, картопля, м'ясо, і знаменитий хорватський гуляш!

Грецький салат з фетою, цацикі, пітою — у грецькій кухні особливе місце займають морепродукти та сонячні овочі. Доказ — усім відомі мусака з баклажанів і той самий салат!

Ваші знання ірландської кухні обмежуються кавою по-ірландськи? Проте тут є приголомшливі страви — ірландське рагу, тушковане ягня, сосиски з картопляним пюре, які є традиційною стравою до дня Святого Патрика.

Класична литовська кухня — це картопля, буряк і капуста, свиняча начинка в пиріжках і копчена риба, ще теплий чорний хліб з кислуватим присмаком і вершковий білий сир.

Шведська кухня — це не тільки фрикадельки, маринований оселедець, печиво і мигдальна паста. Це знаменитий смажений оселедець із картоплею Хассельбек і хрустким хлібом. А ще водний глінтвейн зі збитими вершками!

Азія

Індійська кухня вирізняється тонкими поєднаннями спецій і пікантними сирами, а також індійським хлібом чапаті. Радимо спробувати курку тандурі зі спеціями гарам масала.

Важко встояти перед такою сумішшю страв Середземномор'я і Близького Сходу, арабських і єврейських страв, шніцеля і фалафелів. І все це — ізраїльська кухня, в якій також велику роль відіграють сонячні овочі та соковиті фрукти — від помідорів до манго, від оливок до апельсинів. А фарширована риба з єврейською плетеною булочкою — неймовірний смак!

Ліванська кухня — одна з найяскравіших і найрізноманітніших у світі. Наприклад, меззе — набір страв, які подають одночасно, і готують їх з овочів, бобових і сухофруктів. А взагалі-то це винахідливі та смачні вегетаріанські страви.

Північна Америка

Нелегко описати таку космополітичну кухню, як американська. Тут є гамбургери та реберця, смажена курка та стейк на кісточці. А ще індіанська кухня, щедрі мексиканські рецепти, багато веганських страв і млинці. І звісно арахісове масло!

Вам подобаються натхненні тропіками страви? Тоді кубинська кухня для вас! Ропа в'єха — тушковане м'ясо з яловичого фаршу, що подається з білим рисом — просто символ країни. А ще тут можна спробувати фарширований ананас по-кубинськи з креветками або смаженими бананами.

Якщо ви ніколи не куштували картоплю фрі по-квебекськи, що потопає в сирі та соусі, тоді ви нічого не знаєте про канадську кухню. А ще тут можуть запропонувати пудинг із кленовим сиропом і бізоном, туртьєром і журавлинним пирогом.

Південна Америка

Чилійська кухня — наполовину іспанська, наполовину кухня мапуче, корінного народу. Тут на нас чекають овочева казуела, кальділло де конгріо, фаршировані емпанади, кукурудзяна хуміта.

Аргентинська кухня — це дивовижне поєднання кухні корінних народів з мігрантськими стравами з усього світу. Але особливо улюблені в країні емпанади — маленькі фаршировані рулетики, охо де біфе або соус чімучуррі.

Африка

Традиційна алжирська кухня належить до однієї з найароматніших. І це знову сонячні овочі, спеції та сухофрукти. А ще — королівський кускус, суп харіра, перцева шакчука.

Марокканська кухня — неймовірне поєднання андалузьких, берберських та арабських страв. Вишукані десерти та роли, тажин із баранини з абрикосами або тажин із курки з цукатами з лимона. І ароматна кава або м'ятний класичний чай!

Океанія

Австралійська кухня чудова своїм поєднанням вишуканих британських страв та їжі аборигенів. Але головне — вам можуть запропонувати стейк із кенгуру чи ему, а ще барбекю з різних видів м'яса.

Ключовий продукт у новозеландській кухні — ківі. Причому це і зелені ківі — фрукти, і пернаті ківі — тварини. А ще — риба зі смаженою картоплею і м'ясні пироги, кокосове молоко і картопля, збиті вершки і солодка картопля. Ну ви вже зрозуміли, хто головний — картопля. А ще вівсянка, лайм, печиво анзак і кумедні зелені мідії.

Бабусина комфортна їжа

Традиційні недорогі бульйонні ресторани мають і матимуть успіх, а бабусині рецепти знову в центрі уваги. І все це супроводжує затишна атмосфера — у 2024 році приваблює старомодна комфортна їжа. Так само як вірні цінності та дружелюбність, які так потрібні в нашому турбулентному, не завжди райдужному світі.

Поступіться місцем своїм дитячим спогадам — бабусиному смаженому курчаткові або рисовому пудингу, аліготі на гірських канікулах або ковбасці з пюрешечкою. А картопляне рагу з куркою, білою квасолею і чорізо!

У недільну трапезу обов'язково входило м'ясо — індичка з цільнозерновою гірчицею, курка з лимоном і домашня кассуле, або запіканка, з білою квасолею. Ех, якби були тільки вони… Ще філе-міньйон у скоринці, курка з трюфелями в горщику або бабусині спагеті болоньєзе і бабусині десерти.

Відповідальне приготування їжі

Ще одна неминуча соціальна еволюція: кулінарія загалом завжди прагне бути відповідальнішою, з меншою кількістю відходів, з використанням більшої кількості місцевих, екологічно чистих інгредієнтів і меншої кількості м'яса для зниження впливу вуглецю.

Готуємо із залишків у холодильнику

Дійсно, дуже часто ми схильні просто викидати залишки раніше приготованих страв. Однак, проявивши трохи уяви, з них можна приготувати смачні, економні та прості гратени, сендвічі, міні-кіші, омлети, лазаньї та ще багато чого.

Тож залишки у вашому холодильнику все ще мають реальний потенціал. Наприклад, рататуй, що залишився, тунець, трохи тертого сиру — і смачна запіканка готова. Старі сирні кірки? Приготуйте соус до пасти. Залишки м'яса? Омлети можна приготувати за кількома рецептами. Оладки з квашеної капусти, макарони-гратен, фрикадельки з птиці — безліч кулінарних ідей, як використати залишки.

"Сухий січень"

Жодної краплі алкоголю в період з 1 по 31 січня, ось і вся концепція "сухого січня".

Крім січня без алкоголю, у тренді безалкогольні напої — безалкогольне пиво, коктейлі, смузі, кефір і навіть чайний гриб. Нехай вони стануть символом вашого прагнення до гарного самопочуття і здорового способу життя. При цьому без втрати смаку!

А якщо раптом ви втратили мотивацію, то ось вам кілька фактів:

у Франції 49 тисяч смертей на рік пов'язані з вживанням алкоголю, це друга причина смертності в країні після куріння;

1 г етанолу відповідає 7 ккал. Таким чином, у келиху вина об'ємом 12,5 мл міститься від 100 до 200 ккал: це дуже важко! Крім того, вживання алкоголю сприяє перекусам і порушує сигнали про насичення, тобто це може побічно призвести до збільшення ваги;

алкоголь погіршує колір обличчя і підтримує запальні захворювання шкіри — нестримний аргумент для всіх тих, хто мріє про гарну шкіру;

у Франції вживання алкоголю під час вагітності вважається основною причиною розумової відсталості негенетичного походження у дітей.

Отже, вмотивовані?

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Нагадаємо, як зварити яйця, щоб вони легко чистилися. Такий метод можна застосовувати до будь-яких яєць, незалежно від часу і способу варіння. Чищення яєць стане набагато простішим, і ви забудете про порваний білок.

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