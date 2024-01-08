8 січня 2024 року: преподобного Еміліана — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна переїдати й лінуватися. Сильний вітер цього дня вказує на хороший урожай у майбутньому.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Еміліана. Він жив у IX столітті й був сповідником, який усе своє життя присвятив Господу, проповідям і молитві. Через проповідування християнства пережив чимало мук, але дожив до старості.
Чого не можна робити 8 січня:
- переїдати;
- лінуватися;
- замітати будинок після заходу сонця.
Народні повір'я та прикмети:
- ясно та безвітряно — до сонячного літа;
- сильний вітер — буде гарний урожай;
- південний вітер — до спекотної погоди влітку.
День ангела святкують:
Євген, Григорій, Юліан, Омелян, Антон, Агнеса, Ярослава, Василина.
Народилися сьогодні:
1935 рік — Елвіс Преслі, американський співак і актор, лауреат премії "Греммі", "король рок-н-ролу";
1984 рік — Кім Чен Ин, керівник КНДР.
Також цього дня:
1851 рік — французький фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля обертається навколо своєї осі;
1959 рік — Шарль де Голль стає президентом Французької Республіки;
2004 рік — спущено на воду морський лайнер "Queen Mary 2", на той момент — найбільше пасажирське судно у світі.