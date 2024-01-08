8 січня 2024 року: преподобного Еміліана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна переїдати та лінуватися. Сильний вітер цього дня вказує на хороший урожай у майбутньому.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Еміліана. Він жив у IX столітті і був сповідником, який усе своє життя присвятив Господу, проповідям і молитві. Через проповідування християнства пережив чимало мук, але дожив до старості.

Що не можна робити 8 січня:

переїдати;

лінуватися;

замітати будинок після заходу сонця.

Народні повір'я та прикмети:

ясно і безвітряно — до сонячного літа;

сильний вітер — буде гарний урожай;

південний вітер — до спекотної погоди влітку.

День ангела святкують:

Євген, Григорій, Юліан, Омелян, Антон, Агнеса, Ярослава, Василина.

Народилися сьогодні:

1935 рік — Елвіс Преслі, американський співак і актор, лауреат премії "Греммі", "король рок-н-ролу";

1984 рік — Кім Чен Ин, керівник КНДР.

Також цього дня:

1851 рік — французький фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля обертається навколо своєї осі;

1959 рік — Шарль де Голль стає президентом Французької Республіки;

2004 рік — спущено на воду морський лайнер "Queen Mary 2", на той момент — найбільше пасажирське судно у світі.