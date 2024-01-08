Як у домашніх умовах приготувати смачне морозиво з мандаринів

Зима — сезон цитрусових, у тому числі й мандаринів, однак не сезон морозива. Але хто сказав, що морозиво не можна чи не хочеться зʼїсти взимку?

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Для дітлахів немає значення, зима чи літо, вони з радістю поласують смачним десертом у вигляді морозива. Саме тому варто знати, що є легкий і смачний рецепт домашнього морозива з використанням мандаринів, про який розповіли в кулінарному блозі "Тендікук".

Думка, що домашнє морозиво складно приготувати чи воно виходить не смачним, хибна. Цей рецепт розвіє всі міфи, ба більше, ви спокійно можете залучити до приготування своїх дітлахів, які з радістю розділять із вами цей процес.

Інгредієнти

500 грамів зернистого сиру;

5 мандаринів;

60 грамів цукру;

ванільний цукор;

форми для морозива.

Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з мандаринів. Їх очищаємо від шкірки, а далі є два варіанти — позбутися шкірки з кожної часточки в перебити в блендері. Тоді морозиво буде з мякоттю мандаринів. Другий варіант — одразу відправити в блендер, а потім процідити крізь сито чи марлю, і основою стане чистий мандариновий сік.

Крок 2

У блендер відправляємо зернистий сир, цукор, ваніль і сік мандаринів. Усе ретельно збиваємо до однорідності до сметанкової маси.

Крок 3

Якщо маса вийде занадто густою, тоді варто додати молока, щоб утворилася густа сметана. Ще раз ретельно перебити в блендері до однорідності.

Крок 4

Беремо форми для морозива, у них заливаємо готову масу та відправляємо в холодильник на кілька годин — до повного застигання.

Крок 5

Якщо морозиво важко дістається з форми, тоді скористайтеся теплою водою. Візьміть чашку з теплою водою, в неї опустіть форму для морозива та витягніть за паличку. Памʼятайте, що варто уникати потрапляння води на морозиво.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати смачний молочний коктейль із бананом і горіховим маслом у домашніх умовах.