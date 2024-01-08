Як перевірити якість вершкового масла в домашніх умовах: шість простих способів

Якісне вершкове масло має танути рівномірно і повільно. Якщо масло тане занадто швидко або його краї тануть швидше за середину, це може вказувати на неприродні добавки або неправильне виробництво.

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У вершковому маслі мають бути жири тваринного походження і тільки натуральні компоненти, але це правило деякі виробники не виконують. Для перевірки вершкового масла в домашніх умовах можна використовувати кілька методів, які дають змогу оцінити якість продукту без спеціалізованого обладнання. Вони допоможуть визначити, наскільки вершкове мало свіже і чи натуральне воно, повідомляє УНІАН.

Візуальна оцінка масла

1. Огляд.

Візьміть упаковку вершкового масла й уважно огляньте його. Якісне масло повинно мати рівномірний, природний колір без плям або прожилок. Колір може варіюватися від світло-жовтого до кремового залежно від породи корів та їхнього раціону.

2 Оцініть текстуру.

Доторкніться до масла. Воно має бути досить м'яким для легкого намазування, але при цьому зберігати форму. Якщо масло кришиться або, навпаки, занадто м'яке та рідке, це може вказувати на низьку якість або неправильне зберігання. Якісне масло не тане надто швидко. Якщо тане, то рівномірно.

3 Зверніть увагу на наявність води.

Гарне вершкове масло має містити мінімальну кількість води. Якщо при натисканні на масло виділяються краплі води, це може свідчити про низьку якість.

Як перевірити якість масла

Спосіб 1. Заморозьте вершкове масло, а потім дістаньте і спробуйте нарізати ножем. Якісне масло буде кришитися і ламатися, а підробка буде піддаватися ножу.

Спосіб 2. Розтопіть вершкове масло і додайте до нього кілька крапель йоду. Натуральне масло не вступить у реакцію, а через кілька годин йод зникне. Якщо суміш стала бурого відтінку — перед вами підробка. Йод дасть змогу з'ясувати, чи є в складі дешева пальмова олія.

Спосіб 3. Марганцівка допоможе визначити, чи є в складі масла рослинний жир. Додайте масло в розчин марганцівки і подивіться, чи змінився колір. Якщо рідина посвітлішає — у складі вашого вершкового масла тільки тваринні жири.

Спосіб 4. Помістіть масло в морозильну камеру. Зверніть увагу на вологу і колір після — у справжнього масла на поверхні з'являються краплі води. А колір стає більш жовтим.

Спосіб 5. Візьміть шматочок масла і киньте на розігріту сковороду. Справжнє масло буде пінитися і з'явиться аромат молока. Якщо масло почне розтікатися і пригорати — у його складі є пальмова олія.

Спосіб 6. Нагрійте горілку до 60 градусів і залийте нею шматочок масла. Якщо горілка стала насиченого жовтого кольору, то у вершковому маслі точно є штучні барвники.

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