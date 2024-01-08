Не гірше, ніж у магазині: рецепт цукерок "Трюфель" усього з трьох інгредієнтів
Для посипання цукерок можна використовувати какао, кокосову стружку або арахіс. Після приготування їх необхідно на годину поставити в холодильник.
Трюфель по праву вважається королем шоколадних цукерок. Ці цукерки були названі на честь однойменного гриба завдяки схожому зовнішньому вигляду.
Класичний трюфель — це цукерка з ганашу (крем із шоколаду, вершків і масла), яку глазурують розплавленим шоколадом і потім обвалюють у порошку какао. Приготувати такі ласощі можна і вдома, і смак буде нічим не гіршим. Рецептом цукерок поділилися в блозі "Прості рецепти". Для їхнього приготування знадобиться всього три інгредієнти та трохи часу
Цукерки "Трюфель" із трьох інгредієнтів
Інгредієнти:
- згущене молоко — 380 г (1 банка);
- какао — 60 г;
- вершкове масло — 20 г.
Для посипання:
- кокосова стружка;
- какао;
- арахіс — за бажанням.
Спосіб приготування:
У посуді з товстим дном змішати згущене молоко, какао і вершкове масло та поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, варити 10-15 хвилин, поки маса не потемніє і стане тягучою.
Дати отриманій масі охолонути і руками, змащеними олією, скачати кульки.
Обваляти їх у кокосовій стружці, арахісі або в какао і прибирати в холодильник на годину, щоб вони застигли.
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