Селена Гомес продемонструвала стильний класичний манікюр (фото)

Для церемонії "Золотий глобус-2024" зірка сцени обрала класику, що не старіє. Вона зробила ставку на темні відтінки та коротку довжину нігтів.

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31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес показала класичний манікюр на січень 2024 року. Своєю новою роботою ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram-акаунті.

"Лаковий шкіряний манікюр Селени Гомес для "Золотого глобусу". Ми хотіли зробити комплімент її індивідуальній сукні @giorgioarmani", — написав голівудський фахівець з манікюру.

Короткі нігті американської знаменитості були покриті чорним лаком без дизайну чи каміння. Для завершення образу вона додала масивні каблучки та браслети.

Том Бачик зізнався, що також активно зволожував кутикули Селени.

Новий манікюр Селени Гомес

На церемонії вручення премії "Золотий глобус-2024" Селена Гомес зʼявилася в розкішній червоній сукні з чорними вставками, тому манікюр вдало доповнював її основний образ.

Селена Гомес

Селена Гомес — не єдина зіркова клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка Дженніфер Лопес, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Бачик активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи нові тренди на манікюр.

Селена Гомес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, який нюдовий манікюр зробити на початку 2024 року.

Також Фокус писав про "головний" тренд у манікюрі у 2024 році.

Окрім цього, ми згадували про антитренди покри﻿ття, від яких точно варто відмовитися.