Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки
Смачне печиво з мигдальними пластівцями — простий і смачний спосіб влаштувати невеличке свято у себе вдома.
Печиво з мигдальними пластівцями — це чудовий вибір для тих, хто хоче потішити себе та близьких чимось солодким і водночас нескладним у приготуванні. Хрусткі мигдальні пластівці надають цьому печиву особливого аромату і текстури, роблячи його чудовим доповненням до чашки чаю або кави, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування ароматної випічки знадобляться такі продукти:
- м'яке вершкове масло — 100 г;
- цукор — 150 г;
- яйце куряче — 1 штука;
- ванільний екстракт — 1 чайна ложка;
- борошно пшеничне — 200 г;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- сіль — щіпка;
- мигдальні пластівці — 100 г.
Приготування
Крок 1. У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйце і ванільний екстракт, продовжуйте збивати до однорідності.
Крок 2. В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додавайте сухі інгредієнти в олійно-цукрову суміш, акуратно перемішуючи до отримання однорідного тіста.
Крок 3. Додайте мигдальні пластівці в тісто й акуратно перемішайте.
Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. На деко, застелене пергаментним папером, викладайте тісто невеликими порціями, залишаючи достатньо місця між печивом.
Крок 5. Випікайте печиво 10-12 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво має бути злегка підрум'яненим і хрустким.
Крок 6. Дайте печінці охолонути перед подачею. Подавайте з чаєм або кавою.
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