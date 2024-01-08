Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки

Смачне печиво з мигдальними пластівцями — простий і смачний спосіб влаштувати невеличке свято у себе вдома.

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Печиво з мигдальними пластівцями — це чудовий вибір для тих, хто хоче потішити себе та близьких чимось солодким і водночас нескладним у приготуванні. Хрусткі мигдальні пластівці надають цьому печиву особливого аромату і текстури, роблячи його чудовим доповненням до чашки чаю або кави, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування ароматної випічки знадобляться такі продукти:

м'яке вершкове масло — 100 г;

цукор — 150 г;

яйце куряче — 1 штука;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

борошно пшеничне — 200 г;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

сіль — щіпка;

мигдальні пластівці — 100 г.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйце і ванільний екстракт, продовжуйте збивати до однорідності.

Крок 2. В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додавайте сухі інгредієнти в олійно-цукрову суміш, акуратно перемішуючи до отримання однорідного тіста.

Крок 3. Додайте мигдальні пластівці в тісто й акуратно перемішайте.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. На деко, застелене пергаментним папером, викладайте тісто невеликими порціями, залишаючи достатньо місця між печивом.

Крок 5. Випікайте печиво 10-12 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво має бути злегка підрум'яненим і хрустким.

Крок 6. Дайте печінці охолонути перед подачею. Подавайте з чаєм або кавою.

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