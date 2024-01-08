Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки

Смачне печиво з мигдальними пластівцями — простий і смачний спосіб влаштувати невеличке свято у себе вдома.

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Печиво з мигдальними пластівцями — це чудовий вибір для тих, хто хоче потішити себе та близьких чимось солодким і водночас нескладним у приготуванні. Хрусткі мигдальні пластівці надають цьому печиву особливого аромату й текстури, роблячи його чудовим доповненням до чашки чаю або кави, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування ароматної випічки знадобляться такі продукти:

м'яке вершкове масло — 100 г;

цукор — 150 г;

яйце куряче — 1 штука;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

борошно пшеничне — 200 г;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

сіль — дрібка;

мигдальні пластівці — 100 г.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйце і ванільний екстракт, продовжуйте збивати до однорідності.

Крок 2. В іншій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додавайте сухі інгредієнти в олійно-цукрову суміш, акуратно перемішуючи до отримання однорідного тіста.

Крок 3. Додайте мигдальні пластівці в тісто й акуратно перемішайте.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів за Цельсієм. На деко, застелене пергаментним папером, викладайте тісто невеликими порціями, залишаючи достатньо місця між печивом.

Крок 5. Випікайте печиво 10—12 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво має бути злегка підрум'яненим і хрустким.

Крок 6. Дайте печиву охолонути перед подачею. Подавайте з чаєм або кавою.

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