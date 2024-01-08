Філолог розповів, як правильно відповідати на запитання "Котра година?" (відео)

Олександр Авраменко радить уникати прийменника "без", адже його використовують для позначення часу в російській мові. Натомість мовознавець запропонував лайфхак.

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Український філолог Олександр Авраменко розкрив, як відповідати на запитання "Котра година?", не порушуючи норм мови. Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Для початку мовознавець запитав, у якому рядку неправильно позначено час:

третя година сорок хвилин;

двадцять хвилин до четвертої;

без двадцяти чотири.

Хибним виявився третій варіант. Правильно сказати "двадцять до четвертої", "за двадцять четверта".

Олександр Авраменко радить уникати прийменника "без", адже його використовують для позначення часу в російській мові.

Зокрема, педагог запропонував лайфхак: якщо велика хвилинна стрілка перебуває в правій частині циферблата — варто використовувати прийменники "на", "по", а якщо в лівій — "за", "до".

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

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