Як зрозуміти, що час змінити матрац: шість основних ознак

Заміна матраца — це важливий крок до поліпшення якості сну і загального стану здоров'я. Правильно підібраний матрац забезпечить вам комфортний і здоровий сон на довгі роки.

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Матрац відіграє ключову роль у забезпеченні якісного сну. Але з часом будь-який матрац зношується і втрачає свої початкові властивості, що може негативно позначатися на здоров'ї та самопочутті, повідомляє Matrason.

Які ознаки вказують на те, що потрібно міняти матрац

1. Видимі пошкодження і деформації.

якщо на поверхні матраца з'явилися ями або опуклості, це означає, що внутрішній шар зносився;

порвані краї і набивка, що протікає: це не тільки знижує комфорт, а й може бути місцем скупчення пилу й алергенів.

2. Некомфортні відчуття під час сну.

якщо після пробудження ви відчуваєте біль у спині або шиї, це може бути пов'язано з втратою підтримки матрацом;

часті пробудження або безсоння можуть бути пов'язані з незручністю, викликаною зношеним матрацом.

3. Звуки та неприємні запахи.

скрипи під час руху на матраці можуть свідчити про знос пружин;

запах цвілі та вологості: неприємні запахи можуть свідчити про наявність цвілі та бактерій усередині матраца.

4. Алергічні реакції.

збільшення алергічних реакцій, особливо вночі або відразу після пробудження, може бути ознакою накопичення пилових кліщів.

5. Загальний вік матраца.

експерти радять міняти матрац кожні 7-10 років, навіть якщо він має зовні непоганий вигляд.

6. Зміна ваги.

як схуднення, так і набір ваги може позначитися на рівні комфорту сну, оскільки подібні зміни означають також, що вам тепер необхідний матрац іншого ступеня жорсткості.

Як часто міняти наматрацник

Наматрацники не потребують настільки ж частого догляду, як постільна білизна. Рекомендується раз на два тижні пилососити виріб, а раз на місяць — провітрювати. Прати наматрацник потрібно не рідше, ніж раз на півроку. Купити новий виріб варто, якщо його цілісність порушена, або ж на ньому з'явилися стійкі забруднення.

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