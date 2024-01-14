Як зрозуміти, що час змінити матрац: шість основних ознак
Заміна матраца — це важливий крок до поліпшення якості сну і загального стану здоров'я. Правильно підібраний матрац забезпечить вам комфортний і здоровий сон на довгі роки.
Матрац відіграє ключову роль у забезпеченні якісного сну. Але з часом будь-який матрац зношується і втрачає свої початкові властивості, що може негативно позначатися на здоров'ї та самопочутті, повідомляє Matrason.
Які ознаки вказують на те, що потрібно міняти матрац
1. Видимі пошкодження і деформації.
- якщо на поверхні матраца з'явилися ями або опуклості, це означає, що внутрішній шар зносився;
- порвані краї і набивка, що протікає: це не тільки знижує комфорт, а й може бути місцем скупчення пилу й алергенів.
2. Некомфортні відчуття під час сну.
- якщо після пробудження ви відчуваєте біль у спині або шиї, це може бути пов'язано з втратою підтримки матрацом;
- часті пробудження або безсоння можуть бути пов'язані з незручністю, викликаною зношеним матрацом.
3. Звуки та неприємні запахи.
- скрипи під час руху на матраці можуть свідчити про знос пружин;
- запах цвілі та вологості: неприємні запахи можуть свідчити про наявність цвілі та бактерій усередині матраца.
4. Алергічні реакції.
- збільшення алергічних реакцій, особливо вночі або відразу після пробудження, може бути ознакою накопичення пилових кліщів.
5. Загальний вік матраца.
- експерти радять міняти матрац кожні 7-10 років, навіть якщо він має зовні непоганий вигляд.
6. Зміна ваги.
- як схуднення, так і набір ваги може позначитися на рівні комфорту сну, оскільки подібні зміни означають також, що вам тепер необхідний матрац іншого ступеня жорсткості.
Як часто міняти наматрацник
Наматрацники не потребують настільки ж частого догляду, як постільна білизна. Рекомендується раз на два тижні пилососити виріб, а раз на місяць — провітрювати. Прати наматрацник потрібно не рідше, ніж раз на півроку. Купити новий виріб варто, якщо його цілісність порушена, або ж на ньому з'явилися стійкі забруднення.
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