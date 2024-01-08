Рулет із фаршу: простий рецепт смачної м'ясної страви

Після того, як рулет пропікся, з нього потрібно обережно зняти фольгу й остудити. Під час подачі наріжте його порційними шматками.

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М'ясний рулет з ароматною начинкою, на приготування якого піде менше години, — гарна ідея для вечері. Щоб його зробити, особливі кулінарні навички не потрібні, тому він вийде навіть у кулінарів-початківців. Рецептом страви поділилися в блозі "Прості рецепти".

М'ясний рулет

Інгредієнти:

фарш свинина/яловичина — 400 г;

сіль, перець — за смаком;

часник сушений;

паприка копчена;

гірчиця зерниста — 2 ст. л;

сир;

зелень;

яйце відварене — 3 шт;

кетчуп — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Фарш перекласти в глибоку миску. До речі, можна брати не тільки свинячий чи яловичий, а й курячий. Посипати фарш сіллю та перцем, додати сушений часник, копчену паприку, все перемішати.

Готовий фарш викласти на фольгу, рівномірно його розподілити, змастити зернистою гірчицею, натерти зверху сир, посипати зеленню і яйцем, закрутити в рулет.

Духовку розігріти до 180 градусів і відправити в неї рулет на 20 хвилин. Далі акуратно розрізати фольгу, змастити рулет кетчупом і поставити в духовку ще на 10 хвилин.

Під час подачі рулет розрізати на порційні шматки.

Раніше Фокус писав, як приготувати закусочні рулетики з лаваша з крем-сиром і овочами.