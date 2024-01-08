Новий рік та День Незалежності: як правильно писати назви свят (відео)

Написання приватних та державних свят відрізняється. Також існують три винятки з правил.

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Український популяризатор мови Олександр Авраменко розкрив, як правильно писати назви свят. Про це філолог розповів в одному зі своїх мініуроків.

За словами відомого педагога, приватні свята зазвичай пишемо з маленької букви — наприклад, день народження.

Проте з державними святами це правило не діє: якщо назва події складається з двох або більше слів — перше слово пишеться з великої літери (Новий рік).

Втім, є три винятки: День Конституції України, День Соборності України, День Незалежності України. Усі слова в назвах цих свят пишуться з великої літери.

Олександр Авраменко

Зазначимо, що Олександр Авраменко — відомий філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, педагог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Він записує експрес-уроки правильного використання української мови та видає книжки для підготовки до іспитів.

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