Щоб не втратив форму: як правильно прати та сушити кашеміровий светр

Кашемірові вироби — речі примхливі. Щоб светри та інші предмети одягу з цього матеріалу не втрачали свого вигляду і форми, варто дотримуватися певних правил догляду за ними.

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Светр із кашеміру — річ, бажана в кожному гардеробі. Вони не лише дуже теплі, а й мають дорогий вигляд і додають будь-якому образу елегантності та стилю. Оскільки вироби з натурального кашеміру недешеві, то й догляду вони потребують дуже дбайливого, бо при неправильному пранні можуть втратити форму та вигляд. Як правильно прати і доглядати за кашеміровим светром, розповіла Гвен Вайтінг, засновниця компанії The Laundress.

Що таке кашемір?

Кашемір — це волокно, виготовлене з вовни певних видів кіз, що мешкають у Центральній Азії. Кашемір належить до сімейства вовни, його волокна використовують для виготовлення текстилю, одягу та пряжі. Оскільки волокна отримані від тварин, для підтримання їхнього гарного стану потрібен особливий догляд. Позитивним моментом є те, що при правильному догляді кашемір та інші види вовни можуть прослужити довгі роки.

Як часто слід прати кашемірові светри?

Кашемірові светри слід прати максимум два рази за сезон. Не рекомендується прати або піддавати хімчистці кашемірові светри після кожного використання, оскільки це може пошкодити пряжу, з якої складаються ці вироби. Хоча частота прання светрів у кінцевому підсумку залежить від особистих уподобань, Гвен Вайтінг рекомендує прати светри з кашеміру на початку сезону і ближче до кінця.

"Якщо у вас у шафі купа светрів, які ви не носите часто, то один або два рази на сезон — це ідеально", — каже вона.

Правила прання

Завжди безпечніше прати светри вручну, виконавши такі дії.

Крок 1 : спочатку наповніть раковину, ванну або тазок холодною водою (але не крижаною) і додайте трохи мийного засобу, спеціально розробленого для шерсті. Якщо під рукою немає нічого подібного, використовуйте як альтернативу якісний шампунь для волосся.

: спочатку наповніть раковину, ванну або тазок холодною водою (але не крижаною) і додайте трохи мийного засобу, спеціально розробленого для шерсті. Якщо під рукою немає нічого подібного, використовуйте як альтернативу якісний шампунь для волосся. Крок 2 : занурте светр у ванну. Якщо ви перете светри різних кольорів, у жодному разі не змішуйте їх в одній ємності.

: занурте светр у ванну. Якщо ви перете светри різних кольорів, у жодному разі не змішуйте їх в одній ємності. Крок 3 : склавши речі у воду, акуратно покрутіть одяг протягом приблизно 30 секунд і дайте йому ввібрати воду протягом 30 хвилин, перш ніж сполоснути мило холодною водою з крана.

: склавши речі у воду, акуратно покрутіть одяг протягом приблизно 30 секунд і дайте йому ввібрати воду протягом 30 хвилин, перш ніж сполоснути мило холодною водою з крана. Крок 4: злийте брудну воду і прополощіть чистою прохолодною водою.

Як прати кашеміровий светр у машинці?

Хоча Вайтінг віддає перевагу ручному пранню, вона каже, що використання пральної машини не заборонено.

Крок 1: для досягнення найкращих результатів помістіть светр у сітчастий мішок для прання. Сумка допоможе захистити светр від "розносу" в пральній машині під час віджимання.

для досягнення найкращих результатів помістіть светр у сітчастий мішок для прання. Сумка допоможе захистити светр від "розносу" в пральній машині під час віджимання. Крок 2: виберіть на машині делікатний режим і переконайтеся, що температура води холодна, а віджим — низький.

виберіть на машині делікатний режим і переконайтеся, що температура води холодна, а віджим — низький. Крок3: після прання відразу ж заберіть светр з машинки, щоб він не м'явся.

Кашемірові светри можна прати в машинці, але тільки в делікатному режимі Фото: gpointstudio/freepik

Як сушити кашеміровий светр?

Незалежно від того, перете ви светри вручну чи в машині, Вайтінг рекомендує ніколи не відправляти їх у сушарку або віджимати вручну. "Під час віджимання волокна можуть зміщуватися, а коли пряжа волога — вона стає слабшою. Зрештою ви можете зіпсувати свій светр", — підкреслила експерт.

Видалити зайву вологу. Вичавіть зайву воду, попередньо стиснувши светр у грудку, після чого розкладіть його на сухому рушнику і розкладіть його так, щоб він набув первісної форми.

Сушіння рушником. Потім складіть рушник навпіл поверх светра, згорніть рушник светром всередину, поки більша частина вологи не зникне. Покладіть його на свіжий рушник, щоб завершити процес висихання.

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