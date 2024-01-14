Дієтичний овочевий салат: легкість і користь на вашому столі
Простий овочевий салат чудово підійде як для повсякденного обіду, так і для вечері. Завдяки своїй легкості та поживності, він стане чудовим вибором для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру.
Дієтичний овочевий салат — це не тільки корисно, а й неймовірно смачно. Цей салат ідеально підходить для тих, хто стежить за своїм харчуванням або просто віддає перевагу легким і свіжим стравам. Поєднання різноманітних овочів збагатить ваш раціон вітамінами і мінералами, при цьому зберігаючи страву низькокалорійною, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- свіжі огірки — 2 штуки;
- помідори — 2 штуки;
- болгарський перець — 1 штука;
- редис — 100 г;
- зелена цибуля — за смаком;
- листя салату (будь-яке за вибором) — 100 г;
- лимонний сік — 2 столові ложки;
- оливкова олія extra virgin — 2 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для декорування.
Приготування
Крок 1. Огірки та помідори вимийте та наріжте на невеликі шматочки. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте тонкими смужками.
Крок 2. Редис вимийте та наріжте тонкими кружечками. Зелену цибулю подрібніть.
Крок 3. Листя салату промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки.
Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію з лимонним соком, додайте сіль і перець за смаком.
Крок 5. У великій салатниці покладіть інгредієнти: спочатку листя салату, потім огірки, помідори, перець, редиску та зелену цибулю.
Крок 6. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.
Крок 7. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.
Читайте також:
Салат із консервованою квасолею та свіжими овочами
Салат із курячою печінкою, грибами, маслинами та болгарським перцем