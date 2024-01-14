Солодкі ліниві вареники з сиром: простий рецепт смачного сніданку

Ліниві вареники стануть справжньою знахідкою для любителів простої та смачної домашньої їжі. Ніжний і ситний смак страви обов'язково сподобається всій родині.

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Ліниві вареники з сиром — це ідеальний вибір для тих, хто цінує простоту приготування і делікатний смак. Ця страва чудово підходить для сніданку. Ніжний сирний смак робить ліниві вареники улюбленою стравою як у дорослих, так і в дітей, пише Оbozrevatel.

Інгредієнти

Для приготування лінивих вареників знадобляться такі продукти:

сир — 500 г;

яйця курячі — 2 штуки;

цукор — 2-3 столові ложки;

борошно пшеничне — 200 г (плюс для посипання);

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка;

масло вершкове — для подачі;

сметана — для подачі.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці ретельно перемішайте сир, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі.

Крок 2. Поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке, але нелипке тісто. Якщо тісто занадто липке, додайте ще трохи борошна.

Крок 3. Посипте робочу поверхню борошном. З тіста сформуйте довгі ковбаски завтовшки приблизно 2 см, потім наріжте їх на невеликі шматочки.

Крок 4. У каструлі доведіть воду до кипіння, додайте дрібку солі. Опускайте вареники в киплячу воду і варіть доти, доки вони не спливуть на поверхню.

Крок 5. Акуратно дістаньте вареники шумівкою і перекладіть на блюдо. Подавайте з розтопленим вершковим маслом і сметаною.

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