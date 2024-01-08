Святкова класика: рецепт салату з куркою та ананасами від шеф-кухаря

Євген Клопотенко по-новому подивився на поєднання курки та ананаса. Ресторатор пропонує додати до страви домашній майонез та хліб.

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Курка та ананас — цікаве та дискусійне поєднання. Хтось його обожнює, а хтось не переносить. Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить приготувати добре відомий салат з цими інгредієнтами не тільки на свято, а й у будній день.

ІНГРЕДІЄНТИ:

600 г курячого філе стегна;

2 л води для варіння м’яса;

½ ч. л. солі;

3 яйця;

3 шматки білого хліба (за бажанням);

100 г твердого сиру;

1 банка консервованої кукурудзи (250 г);

1 банка консервованих ананасів шматочками (340 г);

3 ст. л. домашнього майонезу для заправки;

3 гілочки петрушки для подачі салату.

Для початку в каструлю наливаємо 2 л води та кипʼятимо. Додаємо 600 г курячого філе стегна, додаємо ½ ч. л. солі та варимо на середньому вогні 25 хвилин. Після цього виймаємо з каструлі, перекладаємо на тарілку та залишаємо повністю остигнути.

Варимо круто 3 яйця рівно 8 хвилин після закипання. Перекладаємо їх у холодну воду, щоб шкаралупа добре очищалася. Тим часом ріжемо 3 шматки білого хліба кубиком зі стороною 1 см. Підсмажуємо на сухій пательні до стану сухарів. Перекладаємо на тарілку, щоб вони остигали. Дістаємо з води яйця, очищаємо та нарізаємо середнім кубиком. Так само нарізаємо і 100 г твердого сиру. Перекладаємо в глибоку миску, де будемо змішувати всі компоненти салату.

Нарізаємо остигле куряче філе стегна середнім кубиком та перекладаємо в миску.

З банки кукурудзи (250 г) та банки ананасів шматочками (340 г) зливаємо повністю рідину та всипаємо до всіх компонентів салату. Додаємо і остиглі сухарі.

Безпосередньо перед подачею заправляємо страву 3 ст. л. домашнього майонезу. Перемішуємо, щоб всі компоненти рівномірно розподілилися. Викладаємо салат з курки і ананасів в тарілку для подачі та за бажанням зверху можна посипати подрібненими листами петрушки з 3 гілочок.

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