Мариновані печериці: рецепт апетитної та легкої закуски за годину

Після того як усі інгредієнти складені та перемішані, посуд необхідно затягнути харчовою плівкою або накрити кришкою і залишити на годину. За цей час гриби добре промаринуються.

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Соковиті печериці, мариновані з ароматними овочами — закуска, яка не залишиться непоміченою на будь-якому столі. Легка і водночас дуже апетитна, вона стане вдалим доповненням меню. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Прості рецепти".

Закуска з печериць

Інгредієнти:

свіжі печериці — 300 г;

цибуля середнього розміру — 1 шт;

часник — 3 зубчики;

подрібнені кріп і петрушка — 2 ст. л;

сіль за смаком;

діжонська гірчиця — 1 ст. л;

сік лимона — 1 ст. л;

окріп — 100 мл;

рослинна олія для смаження — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Гриби помити, розрізати на чотири або більше частин, обсмажити на сковорідці з олією до золотистості. Викласти їх у глибокий посуд. Туди ж додати порізану півкільцями цибулю, подрібнений часник, порубану зелень, гірчицю, лимонний сік, залити окріп, посолити. Усе перемішати і закрити посуд щільно харчовою плівкою.

Залишити гриби маринуватися на годину, після чого вони готові до вживання.

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