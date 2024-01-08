Чим і як видалити плями зі шкіряної сумки: поради експертів

Головна умова успішного видалення плям — швидкість. Що швидше ви почнете обробляти пляму, то вищі шанси її позбутися.

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Шкіряна сумка — річ на всі часи. За умови правильного догляду їй у буквальному сенсі не буде зносу. Вона ніколи не втрачає актуальності, має дорогий вигляд і пасує до більшості ансамблів. Однак іноді її зовнішній вигляд можуть зіпсувати плями від води, жиру або вина. Як їх позбутися, розповів ресурс Buffalo Jackson.

Головне правило успішного очищення сумки — робити все відразу. Свіжу пляму набагато легше видалити, обійшовшись без хімчистки.

Як видалити плями від води?

Якщо ви проллєте воду на сумку або сумочку і залишите її сохнути без обробки, контури пролитої рідини проявляться, і на шкірі залишиться пляма. Найкращий спосіб боротьби з плямою від води на шкірі — це профілактика: якомога швидше промокніть воду зі шкіри, в ідеалі — до того, як вона висохне сама по собі. Не використовуйте фен і не виставляйте сумку на сонце, щоб прискорити висихання. Найкраще підійде рушник із мікрофібри, який добре вбирає вологу.

Видаливши надлишки води (або якщо вода вже висохла), акуратно протріть поверхню м'якою сухою тканиною, щоб видалити пил. Потім нанесіть на пляму кондиціонер для шкіри і втирайте його невеликими круговими рухами, намагаючись рівномірно нанести його на всю поверхню.

Залиште шкіряну сумку або гаманець сохнути на кілька годин або на ніч. Кондиціонер проникне в шкіру через пори, що залишилися відкритими через воду, що випаровується, і поповнить видалені олії.

Як видалити жирні та масляні плями?

У жодному разі не намагайтеся видалити жирні плями водою. Зітріть олію або жир з поверхні шкіряної сумки або сумочки чистою сухою тканиною. Серветка з мікрофібри для цього підійде особливо добре. Якщо пляма все ще залишається на поверхні шкіри, посипте жирне місце великою кількістю кукурудзяного крохмалю або харчової соди і промокніть його. Залиште на ніч. Це дасть змогу кукурудзяному крохмалю або харчовій соді увібрати олію/жир.

Вранці акуратно змахніть кукурудзяний крохмаль або харчову соду щіткою з м'якою щетиною.

Як видалити чорнильні плями?

Як і у випадку з усіма типами плям, якомога швидше позбудьтеся чорнильних плям на шкіряній сумочці або сумці. Змішайте одну частину медичного спирту з однією частиною теплої води. Занурте ватний тампон у суміш спирту і води та протріть ним чорнильну пляму круговими рухами.

Дайте шкірі висохнути природним шляхом, а потім нанесіть кондиціонер для шкіри, як описано вище. Він запобіжить висиханню шкіри, спричиненому медичним спиртом.

Для чищення сумок слід використовувати м'яку тканину Фото: Getty

Як видалити плями від червоного вина?

Червоне вино — найбільш сумнозвісне джерело стійких плям на шкіряних сумках. Перший крок — визначити, чи виготовлена ваша шкіряна сумка з обробленої або необробленої шкіри. Натуральна шкіра зазвичай є єдиним типом необробленої шкіри, але для підтвердження можна капнути на поверхню кілька крапель води. Якщо краплі вбралися в шкіру, значить, вона необроблена. У цьому разі вам знадобиться послуга хімчистки.

Якщо ви маєте справу з готовою шкірою, видалення винних плям — це робота, яку можна зробити своїми руками. Темні плями від таких речей, як червоне вино, можна видалити за допомогою домашньої пасти, що складається з однієї частини винного каменю і однієї частини лимонного соку.

Нанесіть пасту на пляму і залиште на десять хвилин. Видаліть пасту вологою ганчіркою. Якщо залишки залишилися, додайте на вологу тканину трохи м'якого мила або засобу для чищення шкіри і знову протріть поверхню.

Дайте шкірі висохнути природним шляхом, а потім нанесіть кондиціонер для шкіри.

Варто пам'ятати:

Ніколи не тріть шкіряну сумку, сумочку або навіть диван чимось абразивним, наприклад, щіткою або абразивною тканиною. Шкіра легко дряпається, і її можна зіпсувати назавжди.

Уникайте використання дуже сильних мийних засобів або тих, що містять відбілювач, щоб уникнути відбілювання шкіри.

Ніколи не занурюйте шкіряні вироби, такі як сумки, торбинки або взуття, у воду повністю.

Чистіть шкіряні вироби тільки в разі потреби. Шкіра не призначена для регулярного протирання або прання, тому за наявності плям її слід чистити тільки точково.

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