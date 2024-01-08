5 спецій, які допоможуть приборкати сильний потяг до солодкого і схуднути

Надлишок цукру може принести більше шкоди, ніж користі. Експерти з харчування радять вам спробувати спеції, які допоможуть вам перемогти надмірний потяг до солодкого та поліпшити здоров'я.

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Свята нас розслаблюють — велика кількість цукерок, десертів та інших частувань провокує нас постійно тягнутися до солодощів, одразу, щойно наші смакові рецептори вимагатимуть цього. Солодке приносить нам відчуття задоволення. Але чому так відбувається? Чутливість до їжі, тривалий стрес, відчуття самотності, дисбаланс рівня цукру в крові або навіть коливання гормонів можуть спричинити в нас потяг до солодкого. Однак щоразу тягнутися до коробки з цукерками чи печивом, не найкраще рішення. Високий рівень цукру може призвести до серйозних захворювань, таких як ожиріння, хвороби серця, діабет 2 типу, гормональний дисбаланс, поганий настрій або навіть занепокоєння. Тому, якщо ви хочете бути здоровою і мати струнку підтягнуту фігуру, виключіть цукор, замінивши його на спеції, які можуть допомогти вам приборкати потяг до солодкого. Про це пише Health Shorts.

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Коли ми годуємо свій організм цукром, у мозку відбувається сплеск секреції нейромедіатора серотоніну — гормону гарного настрою. Крім того, бета-ендорфіни, наші природні знеболювальні, дають відчуття благополуччя, підвищують самооцінку, а також допомагають впоратися з тривогою. Ось чому так приємно їсти солодке.

Крім того, нестача магнію в нашому організмі є однією з головних причин нескінченної потреби в цукрі. Таким чином, ви можете збільшити споживання продуктів, багатих на магній, таких як темний шоколад, шпинат, авокадо, гарбузове насіння та інші.

Приборкати потяг до цукру може бути непросто, проте відомо, що деякі спеції зменшують цей потяг. За словами дієтолога доктора Ушакірана Сісодіа, потяг до солодкого можна побороти за допомогою таких спецій.

Кориця

Відомо, що кориця допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, імітуючи активність інсуліну і збільшуючи транспорт глюкози в клітини.

Насіння пажитника

Насіння пажитника містить амінокислоту, яка може стимулювати вивільнення інсуліну. Ідеальний спосіб — замочити його на ніч і з'їсти вранці або подрібнити в порошок і додати в улюблену кашу.

Імбир

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Імбир регулює рівень цукру в крові та зменшує потяг до їжі завдяки своєму смаку. Він також є популярним доповненням до чаю, особливо в зимовий період.

Гвоздика

Доведено, що гвоздика покращує функцію інсуліну і знижує концентрацію глюкози в крові. Її можна додавати до страв із рису, каррі або навіть до чаю.

Кардамон

Кардамон — популярна ароматна спеція з характерним смаком, яка ефективно пригнічує тягу до солодкого. Додавайте його до чаю, десертів чи навіть страв із рису.

Слід зазначити, що спеції слід додавати до свого раціону разом із цільнозерновими продуктами, нежирними білками, корисними жирами та великою кількістю фруктів і овочів, щоб отримати корисну та несолодку їжу. Якщо ви помітили алергію або реакцію на будь-яку з цих спецій, негайно проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.

Нагадаємо, що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру.

Раніше Фокус писав про те, що час від часу можна балувати себе солодким, але звичка до надмірного споживання цукру може завдати шкоди вашому здоров'ю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.