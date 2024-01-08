Прізвища людей в яких тече козацька кров - перевірте чи в списку немає вашого

Прізвище кожної людини має свій родовід, значення та походження. Багато українців після початку повномасштабної війни почали цікавитися своїм походженням, родом та значенням їх прізвища. Більшість українських прізвищ має походження ще з часів козацтва. Однак, не всі знають, які саме з них.

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Фокус підготував підбірку українських прізвищ, які мають козацьке походження, а люди, які їх носять мають козацьку кров. За інформацією Всеукраїнської громадської організації "Українське Реєстрове Козацтво" у часи козаків найчастіше основою для їх прізвищ слугувало батьківське імʼя. Наприклад, часто можна було зустріти прізвища Петренко, Іванченко, Сидоренко, Тимошенко, Борисюк, Степанець, Юрків, Клименко, Мусієнко, Дмитренко, Потапенко, Мусій і тому подібне.

Крім цього, близько 400 років тому серед козацтва домінували прізвища, які мали закінчення -енко. Наприклад, Крамаренко, Мірошниченко, Василенко, Петренко, Дмитренко, Остапенко, Бондаренко, Вакуленко, Тесленко, Глущенко, Мотренко і тому подібні.

Однією з ознак присвоєння прізвища козаку також була його територіальна приналежність. Наприклад, у ті часи було характерне прізвище Волинець, Лебединець, Москаленко, Загребенко, Татарчук чи Татарченко, Галицький, Чигиринський, Полтавець, Чугуєвець, Гуцул, Вірменко, Литвиненко, Циганенко і так далі. Оскільки серед козаків були різні національності, то це вважалося нормою.

Частіше за все козакам присвоювали прізвище згідно з їх чином, видом діяльності чи характером. Наприклад, ті хто були повʼязані якимось чином зі зброєю могли носити такі прізвища як Гармаш, Пушкар, Гарматій, Шабля, Солдатенко.

Зустріти українські прізвища за видом ремесла також можна досить часто. Напевно хоч раз в житті вам зустрічалися такі прізвища як Бондар, Гончар, Бортинк, Гутник, Хорунжий, Стельмах, Скляр, Сотник, Крамар, Компанієць, Порохня, Гардовий, Дігтяр, Крамар, Попович, Мельниченко, Канторій, Стаднюк, Саловоз, Стороженко, Мельниченко, Тягнишкіра, Дігтяр і так далі. Всі вони мають козацьке походження.

Також однією з особливостей присвоєння прізвища були зовнішні характеристики козаків, їх сильні сторони, чи героїчні, або невдалі вчинки. Наприклад, часто можна зустріти такі козацькі прізвища як Головатий, Чуб, Білий, Шраменко, Зуб, Головатий, Носань, Покотило, Губа, Вухань, Побігайло, Губенко, Рижий, Шрам, Горбоніс, Чорний, Сухий, Лантух, Рябко, Білан, Слинько, Легкоступ, Прохватило, Циподрига, Свистун, Хмара, Швидкий, Гарячий, Солодкий, Хижняк, Гаркуша, Холодний, Круть, Косач і тому подібні.

Нерідко козаків характеризували за тваринними якостями, називали прізвищами птахів — Горобець, Дятел, Ворона, Чайка, Лелека, Лебідь, Шпак, Синиця, Шкапа, Ласточкин, Сич, Сова, Сорока, Синиця, Голуб, Пітушенко.

Були випадки і іронічних присвоєнь прізвищ, які були повною протилежністю якостям людини. Наприклад, високий за зростом міг отримати прізвище Малюк, Малютка, Малий, а низький та щуплий — Гора, Махина, Великий.

А от утікачі, або зрадники отримували імена згідно з порою року. Наприклад, Зима, Спека, Вітер, Засуха, Гроза, Злива, Неділя, Сніг, Хурделиця, Грім.

Також серед козаків можна зустріти і злиті прізвища з словосполучень. Наприклад, Нагнибіда, Паливода, Гуляйполе, Неїжборщ, Перебийніс, Непийвода, Убийвовк, Вирвикишка, Гризидуб,Тягнибок, Затуливітер і так далі.

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