Неймовірно смачно: як приготувати чудову закуску із звичайних млинців
Млинці із різними начинками стануть прикрасою будь-якого святкового стола. І начинку можна обрати собі до смаку.
Смачні рулети можна приготувати із лаваша та млинців. І саме з млинців виходить дуже смачно. Рецептом ажурних млинчиків із різними начинками поділилась популярна кулінарна блогер Валентина Саєнко.
Ажурні млинці
Інгредієнти:
- кефір — 450 г (не знежирений);
- яйце — 2 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 250 г;
- олія — 3 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль.
Для початку треба зазначити, що кефір має бути теплим, а молоко – гарячим. До теплого кефіру додаємо сіль, цукор і яйця, та ретельно перемішуємо вінчиком. Додаємо невеликими порціями борошно та перемішуємо. Додаємо олію і гаряче молоко. Знову мішаємо. І наприкінці додаємо соду. Знов все перемішуємо, поки у вас не виходить однорідне рідке тісто.
Смажимо млинці на гарячій пательні, яку трішки змащуємо олією. Млинці мають пінитися при наливанні на пательню.
Смажимо млинчики з двох сторін
А от начинку ви можете зробити будь-яку за своїм смаком. Ідеально виходить якщо взяти: солоний лосось, крем-сир, червону ікру, огірок, авокадо.
Авокадо треба збризнути лимонним соком, що не темнів. Насіння з огірка краще вирізати, щоб не було занадто соковито.
Загортаємо млинчик, а щоб він не розгортався, змащуємо трішки крем-сиром чи майонезом.
Що ще можна покласти в начинку?
- шинка, солоний огірок, натерте яйце з майонезом;
- шинка, солоний огірок, оригінальна закуска (сирок+майонез+часник);
- тунець, крем-сир, солоний огірок;
- крабові палички, крем сир, яйце і майонез(або крем-сир) і трішки часнику;
- крабові палички, крем-сир і авокадо;
- смажені гриби, яйце і плавлений сирок з майонезом.
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