Топ-10 модних трендів 2024, на які варто звернути увагу

Найсильніші модні тренди сезону весна-літо 2024 року.

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Тренди, про які зараз говоримо, стануть популярними навесні-влітку цьогоріч. Однак придивитися до них у магазинах, на подіумах чи сторінках модних журналів можна вже зараз. Про які саме тренди йдеться, нам розповіли експерти журналу Elle.

Бахрома

Вона, звісно, не новинка нового сезону 2024 року — ми полюбили її вже кілька років тому. Однак поряд із добре відомими її варіаціями, які також продовжать залишатися в тренді, для наступного спекотного сезону модні подіуми пропонують так звану мікрочубчик. Це дуже тонка бахрома, справжні нитки світла, які формують будь-який предмет одягу. Подивіться тільки на колекції Bottega Veneta, Burberry, Gucci, Mugler і Tom Ford.

Фото: Pinterest

"Дорогоцінні" міні-сукні

У сезоні весна-літо 2024 міні-сукні прикрашені такою кількістю перлів, кристалів і паєток, що вони часом здаються самі по собі коштовностями. Однак це ще не все. Силует коротких суконь наступного сезону стане квадратнішим і менш прилеглим до тіла. Приклад тому — блискучі сукні-трапеції, що потрапили на прилавки Gucci, Carolina Hererra і Richard Quinn.

Фото: Pinterest

Прозорість

Це теж не зовсім нова тенденція. Але якщо досі світ прозорості здебільшого містив у собі сексуальні та спокусливі предмети одягу і навіть романтичні вбрання, то у весняно-літньому сезоні 2024 прозорим є також повсякденний одяг. Таким чином, більше не буде необхідності тримати прозорі та напівпрозорі сукні, спідниці для особливого випадку. Прозорість тепер увійшла в наше з вами повсякденне життя. Прикладами тому є покази мод Sportmax, Живанши, Philosophy By Lorenzo Serafini та Issey Miyake.

Фото: Pinterest

Стиль преппі

Цей стиль повертається в колекції Miu Miu, Bally, Loewe, Moschino і багатьох інших дизайнерів, але в новій інтерпретації. Кардигани, сорочки на ґудзиках, сорочки-поло і пуловери в поєднанні з мініспідницями з воланами — чим не сміливість у поєднанні з жіночністю.

Фото: Pinterest

Романтизм

Шари мережива і тюлю, дорогоцінна вишивка, квіткові принти, м'які кольори і прозорість — знаєте, мода ще ніколи не була такою повітряною і романтичною. Нинішній весняно-літній сезон — ідеальний час, щоб розкрити свою найніжнішу і витончену сутність. Від Zimmermann до Giambattista Valli, від Erdem до Carolina Herrera.

Фото: Pinterest

Колір льоду

Це не звичайний пастельно-блакитний колір, а живий і блискучий, лагідний лід. Повірте, літо ще ніколи не було таким прохолодним, як у 2024-му — від Versace до LaQuan Smith, від Bottega Veneta до Tom Ford.

Фото: Pinterest

Сережки-максі

Коштовності та біжутерія в новому сезоні — просто центр уваги. На подіумах тренд максі-сережок продовжує поєднуватися з будь-яким образом, навіть найбільш повсякденним або неформальним. Золоті сережки-максі у формі вузла також дуже популярні, причому їх видове розмаїття просто вражає. Дозвольте собі надихнутися образами, що зійшли з подіумів Saint Laurent, Schiaparelli, Alexander McQueen і Copern.

Фото: Pinterest

Сандалі зі шкарпетками

Пам'ятаєте моду наших бабусь і прабабусь? Вона повертається — у сезоні весна-літо 2024 сандалі, босоніжки, туфлі носять з панчохами, гольфами і шкарпетками будь-якого типу, кольору і довжини, від коліна до щиколотки, від простих однотонних до шкарпеток з воланами і прикрасами. Стильний тренд, натхненний показами мод Victoria Beckham, Givenchy, Phillip Lim, Anteprima, Etro і Moschino.

Фото: Pinterest

М'яка сумка-оверсайз

Що ж, настав час попрощатися з міні-сумками, які були характерні для моди останніх сезонів. У весняно-літньому сезоні 2024 сумки стануть не просто максі-місткими. Все своє ношу із собою — ось гасло Loewe, Valentino і Bottega Veneta.

Фото: Pinterest

Босоніжки

Від запаморочливих підборів до плоских і більш стриманих — у тренді моделі босоніжок у всіх незліченних варіаціях. Особливо популярні слінгбеки — жіночні та спокусливі, які підійдуть як для повсякденного життя, так і для особливих випадків. Так, наприклад, вважають Saint Laurent, Phillip Lim, Gucci і Valentino.

Фото: Pinterest

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