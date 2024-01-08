Оберіть карту і дізнайтеся, що на вас чекає у січні - прогноз Таро

Всім ми живемо одне життя і хочемо це зробити якомога краще і правильніше, саме тому ми завжди шукаємо відповіді на ті чи інші питання, чи правильно ми ставимо вибір, що чекати, куди краще не їхати і тому подібне. У сучасному світі завдяки різним методам, суспільство отримало можливість почути деякі відповіді на свої запитанням. Цьому можуть допомогти карти Таро.

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Саме тому з приходом нового року виникає все більша потреба дізнатися більше, яким він буде. Яким буде перший місяць січень розповіла тарологиня Катерина Сербін.

Зокрема, вона зробила розклад для пʼяти варіантів. Ваше завдання інтуїтивно обрати одну із пʼяти представлених карт за якими ви зможете дізнатися, що на вас чекає у січні 2024 року.

Розшифровку карти читайте нижче.

Карта 1

Перший тиждень. Свята закінчилися і від цього ви навіть можете відчувати трішки втому. Гарний настрій, веселощі, ще присутні у вас, але інтуїтивно ви вже розумієте, що пора виходити з цього настрою. Карта говорить про те, що перший тиждень це вихідні, які ви очікували весь рік — енергії майже немає, хочеться відлежатися, хочеться відпочити і від роботи, і можливо, від якогось шумного святкування. хочеться просто валятися і нікуди не виходити з дому.

Для багатьох з вас, наприклад, це може бути інформаційний потік. Поки ви були вдома, вихідні, ви багато дивилися, можливо, телевізору, або інформаційних пабліків, і трішки було змінення настрою в не дуже гарний напрямок. Вам кажуть карти, перестаньте заглиблюватися в погані новини, живіть своїм життям і не приймайте близько до серця, трансформуйтеся. Також карти вам радять нікуди не виїздити.

Другий тиждень. Ймовірніше всього, на вас чекає відкриття якоїсь таємниці. Можливо розкриється для вас якась інформація, мова йде про навчання в якійсь новій сфері. На вас очікує відкриття інформації. Буде дуже цікаво. Це відкриття інформації може бути пов’язане як із навчанням, так і з якимись структурами. Також може бути пов’язане з від’їздом, дорогою. Також інформація, яку ви дізнаєтесь на другому тижні, може бути пов’язана з якимось чоловіком, або вашим керівником.

Третій тиждень. Випадає грошовита карта. Можливо, у вас буде день народження і ви отримаєте крутий подарунок, який вас порадує, можливо це запланована дорогоцінна покупка, комусь просто подарують і ви будете в захваті від цього подарунка. Також це може бути збір сім’ї. Можливо ви на свята не змогли зустрітися з рідними, а на третій тиждень місяця ви це плануєте. У вас так вийде, що буде сімейна зустріч і вам буде тепло і затишно в цій зустрічі.

У жінок буде щось повʼязане з чоловіком, по гороскопу, можливо водних стихій, або просто емоційним. Жінкам говорять, не вступайте в конфлікт, тримайте себе в руках. Якщо трішки не задовольняє поведінка вашого чоловіка, брата, батька, чи навіть дідуся, тому що випадає сімейна карата, то кажуть, тримайте себе в руках. Щодо ситуації з чоловіками, то аналогічно, тримайте себе в руках, якщо вам щось не подобається. Карта говорить про те, що поводьтеся трішки спокійніше і благородно, тоді не буде ніяких ситуацій у вашій компанії чи сім’ї.

Четвертий тиждень. Говорить про якісь традиції, можливо навіть обряди. Наприклад, для когось це хрещення дитини, вінчання, народження і тому подібне. Можливо, хтось з вас планує щось повʼязане з релігійністю, вірою. Хтось можливо перейде з темної сторони на світлу. Четвертий тиждень буде дуже насиченим періодом.

Карта 2

Загальна картинка така. Якісь стабільні кошти, що в січні у людей все тонко і не так сильно гарно виходить, але випадає, що гроші будуть, якісь стабільні. Можливо ви відклали і знали, що в січні завжди важкувато з цим. Для людей більш старшого віку — це може символізувати доньку або сина, які приїдуть до вас в гості. Також може трапитися новина, чи прийде лист, який вас зможе приємно порадувати. Можливо це навіть стосуватиметься бюрократичних питань, однак вас це порадує, ви скажете: "Ну нарешті він прийшов".

Перший тиждень. Карти говорять, що ви перестанете, можливо обманювати себе, можливо відкриєте на когось очі, ви побачите якусь людину, чи обставини в світлі дня. Тому що до цього, якщо казати про правильне положення цієї карти — не хочу ні чути, ні бачити, не розбиратися в цьому. А в перевернутому стані вона означає, щось для вас відкриється і ви подивитеся чесно правді в очі. Ця інформація може стосуватися якогось чоловіка, прям розкриття таємниць про чоловіка, про вибір. Якщо це для жінок, то можливо ви обирали, залишатися з цим чоловіком, не залишатися, зустрічатися, не зустрічатися, підходить він вам чи ні і тут ви трішки відкриєте очі. Нарешті ви побачите цю людину в правильному світлі. Вам стане легше обирати і просто зробити висновки про цю людину. Для чоловіків аналогічна ситуація, але може бути повʼязана з другом, товаришем, з батьком. Якась ситуація, яка назрівала, на яку ви подивитесь іншою стороною.

Другий тиждень. Говорить про те, що якщо вам треба буде дати комусь в борг, то не очікуйте повернення. Мається на увазі не хвилюйтеся, що ви їх не поверне, вам повернуть борг, але зациклюватися на цьому не потрібно. Також карти говорять, якщо ви очікуєте, що вам хтось допоможе, що вам дадуть кредит, або дадуть якусь поміч, то карата говорить, що не зараз, точно не на другому тижні, відбудеться якесь затяжіння. Також на другому тижні будуть якісь емоційні стосунки, звʼязки, навіть можливе нове кохання. На другому тижні буде щось круте.

Третій тиждень. Варто очікувати якусь натягнуту ситуацію повʼязану з жіночою статтю. Це жінка повітряної стихії, або можливо медик, хірург, або адвокат. Мова йде про жінку, яка вирішує конкретно якісь питання. Вам кажуть, можлива невдала дорога, невдала поїздка, або кажуть не їхати до цієї жінки. Через цю напружену ситуацію перед вами відкриється два вибори.

Четвертий тиждень. Колектив в якому ви знаходитись, можливо він із трьох людей, це може бути в сім’ї або на роботі, будуть якісь зміни. Виникнуть якісь обставини, які будуть давити на вас. Вам буде складно щось вирішити. Але карти показують, що ви впораєтесь. Навіть з якоїсь гарячої ситуації у вас вийде вирулити.

Карта 3

Ви будете відчувати себе в достатку. Мова йде про те положення в якому ви зараз знаходитесь вам буде комфортно — і у фінансовому плані, і в стосунках, і житлових питаннях.

Перший тиждень. Десь вам прийшлося відстоювати свої кордони, своє я, свою особистість. Можливо критика була якась у ваші бік, або якісь слизькі словам. Вам довелося сказати: "ні", мою віру в себе ви не порушите. Можливо не відбулося так як ви хотіли, не було зустрічі зі своєю сімʼєю, через це ви трішки розчаровані. Також вам на першому тижні не сподобалося, як з вами повів себе якийсь чоловік. Чоловік вогняних стихій у гороскопі. Можливо саме він сказав, щось різке, або розкритикував і вам це не підійшло.

Другий тиждень. У вас можливе непорозуміння з жінкою земельних стихій по гороскопу. Ви не можете стикуватися або дійти згоди. Можливо мова йде про суди, конфлікти з подругами. Якщо у вас немає судових справ, то мова йде про кармічні стосунки. Якщо у вас не виходить подружитися з жінкою, то це просто кармічний вузол і не потрібно дуже заморочуватися над цією ситуацією.

Третій тиждень. Вам потрібно бути обережними на третьому тижні і навіть в таких мілких справах як тримати гаманець при собі, коли ви будете десь виходити в люди. Також це можуть бути мілкі підстави, сказали одне, зробили інше у відношенні до вас. Також велика вірогідність розчарування в стосунках, партнері. Звісно це не в усіх може програтися розставанням, розчаруванням, сльозами. Це може програтися навіть якимось розривом на роботі.

Четвертий тиждень. Можливо не вийде поїздка, яку ви запланували, не прийде новина, яку ви чекали. Карти показують, що якщо не вийде поїхати кудись, то ви не розчаровуйтесь, плануйте поїздку, справи і в подальшому все це вирішиться, але на четвертому тижні це буде підвішений стан.

Карта 4

Загальна картинка місяця — я нічого не хочу робити. Настрій такий — хочеться полежати, продовжувати весь місяць вихідні, відпустку. Можливо у когось так і буде, у когось буде ретрит, відпочинок, для деяких навіть можлива хвороба, тобто через хворобу залишитися вдома.

Перший тиждень. Карти показують, обережно з алкоголем. Буде стан розслаблений ейфорічний. Карти показують, займіться своїм здоров’ям, пийте воду. Для чоловіків карти показують, що можливо буде трішки поганенько, але все мине, для жінок — допоможіть своєму чоловіку, брату, або батькові, коли це буде потрібно.

Другий тиждень. У вас на щось відкриються очі, ви або захочете подивитися правді в очі, або вас змусять до цього. Карти показують, що до цього ви цього не хотіли бачити. Це стосуватиметься здоровʼя. Карти говорять, що вам треба трішки підкріпитися. Хворобливий стан. Ви багато на себе взяли, багато тягнете на горбу. Карти говорять, що вам треба насильно себе покласти і піти у відпустку. З другого тижня ви це ясно зрозумієте.

Третій тиждень. На вас очікує інформація стосовно грошей, бюрократичних справ, якісь вирішення у вашу сторону, грошові питання. Вам кажуть, не замикайтеся, не закривайтеся, якщо ж така реальність, то ви повинні на неї подивитися так, яка вона є. Не думайте, що щось станеться інакше. Можливо вам хтось допоможе фінансово, якщо вам це потрібне. Якщо ви даєте, то вам кажуть, що ви ведете себе благородно.

Четвертий тиждень. Мова йтиме про якийсь вибір. Він більш за все буде повʼязаний зі стосунками, з партнерством. Якщо у вас є постійний партнер, то вам кажуть, додайте у своїй стосунки романтики і не ображайтеся на свого партнера, а зайдіть якийсь компроміс. Якщо ви одинока людина, у вас ще немає стосунків, то вам говорять, що потрібно вирішити, що вам насправді потрібно.

Карта 5

Вас попереджають не впадати в якісь залежності. Мова йде як і про якісь речовини, так і про людей. Якщо ви залежите від якоїсь людини, або відчуваєте абюзерство, це може бути на роботі, в стосунках, якщо ви відчуваєте тиск, карти говорять вам не заглиблюватися, не дозволяйте йти на поводу в інших.

Перший тиждень. Можливі грошові втрати. Однак карти говорять, що так, ви понесли витрати, але вам всеодно все це повернеться.

Другий тиждень. Якщо ви працюєте або навчаєтесь і вас є ті, хто вам допомагають, то карти показують, що у вас не буде когось одного ( можливо хтось піде у відпустку, можливо хтось кудись поїде). Тобто на якийсь час ваше тріо розпадеться. Для тих, хто одинокий, можливо ви зрозумієте, що ви вже готові до чогось нового і наважитесь кудись вийти, де можливо, когось зустринете. Для тих хто у відносинах, у вас буде легкий, красивий період. Почнеться новий енергетичний і рушійний етап. Можливо мова йде про жагу до роботи, але карти говорять не рвіться, не накидайте на себе всі проблеми і одразу.

Третій тиждень. Перед вами встане вибір. Мова може йти про стосунки. Для тих хто шукає стосунки, на четвертому тижні ви будете трішки розчаровуватися. Буде дискомфортно. Можливо ви зрозумієте, що все не так легко. Але ви не розчаровуйтеся, ви обов’язково зустрінете того, кого вам написано по долі. Для тих, хто в стосунках — вам говорять не гарячкувати, не ображати і не ображатися. Можливо хтось когось не зрозуміє. Але карти показують, що все це можна вирішити.

Четвертий тиждень. Для жінок — ви будете відчувати себе імператрицею, будете почувати себе красивою, ніжною, романтичною. Ви будете трансформуват свої стосунки з чоловіками. Для чоловіків, які одинокі, є вірогідність зустріти таку жінку, однак, ймовірніше всього, буде велика конкуренція.

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