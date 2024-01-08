7 місць у вашому будинку, які ви постійно забуваєте прибрати

У будинку нас оточують стільки різних речей, що напевно ви щось випускаєте з виду під час прибирання. Перед вами список місць, на які слід звернути особливу увагу.

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Навіть якщо ви схиблені на чистоті і думаєте, що прибираєте кожен куточок свого житла, можливо, ви все ж таки не помічаєте кілька місць. Навіть найстаранніші господині часто не беруть до уваги деякі ключові ділянки будинку під час прибирання. Ось сім місць у вашому будинку, які ви, ймовірно, забуваєте прибрати. Про це пише Real Simple.

Вимикачі

Фото: Freepik

Незважаючи на те, що ми торкаємося вимикачів кілька разів на день, ми часто забуваємо їх почистити. Місця, до яких часто торкаються, можуть стати справжнім збірником мікробів, якщо їх не чистити регулярно. Тому вкрай важливо протирати вимикачі світла кожні кілька днів — або частіше, якщо хтось у домі хворіє.

Але будьте обережні з мийними засобами, тому що мокра ганчірка та електрика — не найвдаліша комбінація. Найкраще для цього місця використовувати дезінфікуючу чистячу серветку.

Вентиляційні отвори

Ви помітили, що у вашому будинку вже не так спекотно або холодно, як раніше? Це може бути пов'язано з тим, що ваші вентиляційні отвори настільки засмічені, що бруд і пил перешкоджає проходженню повітря, а це означає, що їх необхідно очистити. Для досягнення найкращих результатів відкрутіть кришки та замочіть решітки в мильній воді. Не забудьте також замінити брудний фільтр на чистий.

Витяжка

Фото: Freepik

Навіть якщо ви дійсно добре вмієте прибирати на кухні, фахівець з організації заходів Катріна Грін каже, що ви все одно можете зрештою забути про витяжку. "Бруд, пил і жирні відкладення утворюються в цій області щоразу, коли ви готуєте їжу", — зазначає вона. — "Згодом ці елементи можуть почати надавати витяжці дивну жирну підкладку, яку вам обов'язково слід очистити".

Вона пропонує протерти зовнішню частину витяжки рушником з мікрофібри або паперовим рушником, змоченим сумішшю оцту і води. "Потім очистіть фільтр, — рекомендує вона. — Зазвичай я знімаю свій і ставлю його в раковину, наповнену гарячою водою, рідиною для миття посуду і харчовою содою, і залишаю на десять-п'ятнадцять хвилин".

Стельові молдинги

Іноді під час прибирання потрібно підняти голову і подивитися вгору. Найімовірніше, ви регулярно протираєте плінтуси, але, можливо, зовсім не чистите ті, що на стелі. Щоб зменшити травматизацію, не ставайте на драбину, краще використовуйте висувну швабру.

Пральні машини

Фото: Freepik

Ви помітили, що ваша біла футболка виглядає дуже тьмяною, а свіжовипраний одяг не такий чистий, як зазвичай? Причиною може бути брудна пральна машина. Це пов'язано з тим, що надлишок мийного засобу, кондиціонерів для білизни та засобів для виведення плям може призвести до утворення відкладень. "Щоб очистити вашу пральну машину, я використовую чистячі таблетки, — каже Грін. — Усе, що вам потрібно зробити, це запустити звичайний цикл із гарячою водою (якщо у вас немає циклу очищення бака) і кинути туди таблетки".

Сушарки

Навіть якщо ви наповните сушарку чистим одягом, внутрішня частина сушарки теж може забруднитися. Тому періодично перевіряйте сушарку і протирайте її зсередини сумішшю води та оцту.

Вам також слід очищати пастку для ворсу щоразу, коли ви сушите одяг. Накопичення ворсу може не тільки стати причиною загоряння, а й знизити продуктивність вашої машини, збільшивши час висихання одягу.

Шафа

Хоча ви можете регулярно наводити порядок у своєму одязі, ви, можливо, не прибираєте внутрішню частину своєї шафи. Принаймні, вам слід періодично протирати полиці, перекладину і верхню частину вішалок, а також органайзери для взуття вологою тканиною.

Нагадаємо, 9 речей, які потрібно чистити щотижня, щомісяця і щороку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.