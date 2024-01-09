Смачний і корисний сніданок: оладки без борошна та цукру

Сирні оладки — дієтична страва, яка швидко готується і чудово підходить для смачного сніданку

Related video

Приготуйте смачні оладки за дієтичним рецептом без використання борошна та цукрового піску. У цьому рецепті замість них додаються сир, вівсяні пластівці та перестиглі банани. Рецептом цих смачних оладок поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 250 г;

пластівці вівсяні — 100 г;

яйце куряче — 3 шт;

банан — 1 шт;

сіль — дрібка;

екстракт ванілі — 1 ч. л.;

олія рослинна — 1 ст. л.;

розпушувач тіста — 1 ч. л.;

олія рослинна (для смаження) — за потребою;

мед, сметана (для подачі) — за смаком.

Приготування

Крок 1

Викладіть свіжий сир у глибоку миску, додайте вівсяні пластівці, перемішайте.

Крок 2

Розімніть великий перестиглий банан виделкою, додайте яйця і дрібку солі та добре перемішайте. Перемішайте, з'єднайте з сиром і пластівцями.

Крок 3

Додайте рослинну олію та ванільний екстракт. Його можна замінити дрібкою ваніліну або половиною чайної ложки ванільного цукру.

Крок 4

Перебийте тісто занурювальним блендером до однорідності, накрийте і залиште при кімнатній температурі хвилин на 15.

Крок 5

Додайте розпушувач, ретельно перемішайте і починайте випікати оладки.

Крок 6

Розігрійте пательню з рослинною олією, викладайте тісто на пательню ложкою й обсмажуйте оладки з обох боків до рум'яної скоринки.

Крок 7

Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Крок 8

Подавайте оладки гарячими зі сметаною та медом.

Читайте також:

Як приготувати оладки на кефірі: ідеальний рецепт для сніданку

Шоколадні оладки — найкращий п'ятничний сніданок для ледачих

Яблучні оладки до сніданку: як приготувати оригінальну страву