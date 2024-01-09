Куряча печінка в сирно-вершковому соусі: рецепт швидкої та ситної страви
Куряча печінка з вершками та сиром виходить дуже ніжною. Ця страва ідеально підійде до картопляного пюре, рису або просто свіжого хліба.
Куряча печінка з вершками та сиром — це вишукана і водночас проста страва, яка чудово підходить як для особливих випадків, так і для повсякденної вечері. Завдяки поєднанню ніжної печінки, ароматних вершків та пікантного сиру, ця страва стане справжньою окрасою вашого столу, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування страви знадобляться такі продукти:
- куряча печінка — 500 г;
- вершки 20-30% жирності — 200 мл;
- твердий сир — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- олія рослинна — для смаження;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
Приготування
Крок 1. Курячу печінку промийте, почистіть від плівок і жилок, наріжте невеликими шматочками.
Крок 2. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
Крок 3. На сковороді розігрійте рослинну олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і печінку, обсмажуйте на середньому вогні до готовності печінки, близько 7-10 хвилин.
Крок 4. До печінки додайте вершки, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні ще 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 5. Сир натріть на крупній тертці та додайте в сковороду з печінкою, перемішайте до повного розчинення сиру.
Крок 6. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.
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