Вибираємо дряпку для кішки: на що варто звернути увагу насамперед

Від правильного вибору дряпки залежить не тільки збереження меблів і шпалер у вашому домі, а й безпека тварини. Надто нестійка і важка кігтеточка може її травмувати або навіть убити.

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Дряпка — незамінна річ у будинку, де живе кішка, якщо ви хочете зберегти свої меблі від кігтів вихованця. Правильний вибір цієї речі — та ще проблема. З огляду на різноманітність пропозицій у магазинах і різницю цін дуже складно зорієнтуватися і вибрати те, що підійде саме вашому пухнастому улюбленцю. Що треба враховувати під час купівлі дряпки, розповів ресурс Purrfect Post.

Одна з найпоширеніших помилок під час купівлі дряпки — вибирати те, що подобається господареві, не думаючи про те, що припаде до душі тварині. Секрет успіху і вдалого придбання полягає в тому, щоб надати альтернативу, яку ваша кішка любитиме дряпати навіть більше, ніж антикварний комод або дорогий диван. Але для цього потрібно орієнтуватися саме на смаки тварини.

Головні характеристики хорошої дряпки:

Висота і міцність.

Хороший матеріал для дряпання і подрібнення.

Вертикальні та горизонтальні поверхні.

Різноманітність матеріалів і поверхонь.

Тепер поговоримо докладно про кожен із пунктів.

Висота

Дряпка має бути досить високою, щоб тварина могла повністю випрямитися під час дряпання. Це означає, що ваша кішка може повністю витягнути своє тіло і напружити м'язи спини і плечей, що важливо для її здоров'я і гнучкості. Якщо кішкам доводиться присідати, щоб почухати кігті, вони не отримають повної користі від тренування і розтяжки м'язів, і це може навіть спричиняти у них дискомфорт.

Вибір котячої дряпки заввишки не менше 80 сантиметрів — гарний початок для того, щоб зробити кішку щасливою і зберегти меблі.

Міцність

Міцність стовпчиків для дряпання має вирішальне значення з кількох причин:

Якщо стійка хитається, ваша кішка не буде нею користуватися. Це одна з причин, через яку кішки люблять дряпати дивани і стільці: вони надзвичайно стійкі. У дикій природі тварини воліють дряпати дерева, тому пошук нерухомого об'єкта для цих цілей у них закладений на генному рівні.

Якщо стовпчик хитається, це небезпечно, і ваш вихованець це знає. Нестійка кігтеточка може перевернутися і впасти на тварину. У разі, якщо це станеться, тварина уникатиме підходити до кігтеточки, знайшовши щось більш знайоме.

Що вищий стовпчик, то міцнішим він має бути, інакше в разі його падіння кішка може отримати травму або й зовсім загинути. Шукайте стовпи з дуже важкою основою, бажано подвійної товщини. Тонка і легка основа і важка верхня стійка — вірний шлях до катастрофи.

Який матеріал для дряпок для котів найкращий?

Дивлячись на котячі дряпки, ви виявите велике розмаїття матеріалів. Пам'ятайте, що кішки віддають перевагу міцному матеріалу, який рветься під кігтями. Дослідження показують, що в природі ці тварини люблять позначати свою територію довгими мітками. До того ж, шматувати — це весело. Їм також подобається гучний шум під час дряпання.

Намагайтеся уникати котячих дряпок, покритих ковроліном. Багато дряпок оздоблені різноманітним килимовим покриттям, і кішкам воно іноді подобається. Однак важливо вибрати стовп із покриттям, відмінним від матеріалу вашого будинку, який ви хочете переконати кішку не дряпати. Причина цього в тому, що ваша кішка не зрозуміє, чому можна дряпати деякі килимові покриття будинку, але не все інше. Крім того, килим не завжди забезпечує максимально комфортну поверхню для подряпин. Він недостатньо грубий, петлі мають тенденцію зачіпатися за кігті.

Тканина сизаль — відмінна поверхня для дряпання. Тканинний матеріал сизалю міцний, приємний на дотик для кішок і досить легко кришиться під їхніми кігтями. Пам'ятайте, що важливим фактором, що дозволяє вашій кішці отримати задоволення від подряпин, є здатність подрібнювати матеріал.

Сизалева мотузка і сизалева тканина для котячих кігтеточок. Мотузка з сизалю використовується в котячих дряпках, але кішки дійсно віддають перевагу тканині з сизалю. Тварини можуть легко провести кігтями по тканині, зберігаючи при цьому хороше захоплення, а її текстура і стійкість дуже приємні для лап і кігтів. Мотузка з сизалю не допускає безперервного вертикального подрібнення.

Ще один чудовий матеріал для кігтеточки — щільний гофрований картон. Як і сизаль, він так само приємний на дотик. Плюс картон видає сильний шум під кігтями. Картон часто використовується в плоских і кутових котячих кігтеточках.

Дряпки з гофрованого картону користуються у кішок особливою любов'ю Фото: Freepik

Порожнисті та суцільні котячі дряпки

Порожнисті картонні трубки часто є найкращими дряпками з двох причин.

По-перше, вони міцніші. Пам'ятайте, що вирішальним фактором, який дає змогу вашій кішці отримувати задоволення від дряпки, є стабільність як з погляду уподобань вашої кішки, так і з погляду її безпеки. Високі стовпи, зроблені з порожнистих трубок і вкриті тканиною з сизалю, кращі за важкі дерев'яні стовпи, які можуть перекинутися.

По-друге, коли їх дряпають, вони видають більше шуму. Це дуже тішить котів.

Горизонтальні та вертикальні поверхні для дряпання

Ви, напевно, помітили, що кішки люблять потягуватися і дряпатися вертикально, наприклад, об підлокітники дивана або дверні косяки. Їм також подобається точити кігті горизонтально, наприклад, дряпаючи ділянки килима. Тому під час пошуку котячої дряпки, яку ваша кішка вибрала б, якби могла, корисно використовувати обидві спрямовані поверхні, що зазвичай означає наявність пари різних дряпок.

Гарна ідея — мати вертикальну (високу) котячу дряпку і горизонтальну (плоску) або похилу. Стовп має бути вкритий тканиною із сизалю (матеріал, а не мотузка), а плоска або кутова дряпка — мати картонну вставку для надання іншої текстури та відчуттів.

Котячі сідала і будиночки ідеально підходять для дряпання і відпочинку

Чудова ідея — надати багатофункціональну поверхню для кігтів, яка також слугуватиме сідалом. З нього ваш улюбленець зможе оглядати свої володіння як усередині, так і зовні.

Хороший міцний стовп, вкритий сизалем, на якому буде місце для відпочинку кішки, не тільки принесе їй задоволення, а й допоможе захистити меблі в будинку.

Розміщення котячої дряпки з горизонтальним майданчиком зверху перед вікном дасть змогу кішці чесати кігті у вертикальному положенні, дертися, дряпати горизонтально, сидіти і спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, а також подрімати на поличці. Дряпку можна переміщати біля різних вікон у будинку, щоб тварина могла спостерігати за чимось новим.

Ще один простий спосіб зробити речі цікавими для кішки — встановити в несподіваних місцях кілька похилих дряпок. Ці стійки дають вашій кішці третє, похиле положення, і зроблені з гофрованого картону. Кутові кігтеточки забезпечують різне положення дряпання, яке допомагає розтягувати і опрацьовувати ще більше м'язів.

Не ставте дряпки в темних кутах у будинку, а також хваліть кішку щоразу, коли вона почухала кігті, даючи їй зрозуміти, що такий вчинок правильний.

Дряпка з сідалом для кішки — ідеальний вибір для вашого улюбленця Фото: fxquadro/freepik

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