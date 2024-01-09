Рецепт приготування голубців смачніший за класичний варіант
Голубці — традиційна українська страва, яку вміє готувати кожна господиня. Рецептура цієї страви у кожного різна, а смак звісно неперевершений. У давні часи голубці були не просто звичайною побутовою стравою, а ще й невід'ємною складовою великих та гучних свят — весіль, хрестин чи проводів в армію. І якщо раніше рецепт був більш-менш єдиний, то за сотні років з його рецептурою вже встигли поекспериментувати.
Рецептом голубців, звісно, нікого не здивує, та й у кожного він свій. Та все ж таки пропонуємо спробувати приготувати їх за рецептом з кулінарного блогу my_home_kitchn.
Інгредієнти:
- свіжа або квашена капуста- середня голівка
- 300 грамів рису;
- 500 грамів свинячого фаршу;
- 3 середніх цибулини;
- 2 морквини;
- сіль, чорний мелений перець- за смаком;
- пластівці червоного, не гострого перцю;
- 1 чайна ложка копченої паприки;
- зелень петрушки, кропу.
Для соусу:
- 400 грамів італійських помідорів у власному соку без шкірки;
- 3 зубчика часнику;
- 1,5 чайні ложки солі;
- 1 столова ложка цукру;
- ⅓ чайна ложка чорного меленого перцю.
Спосіб приготування
Крок 1
Рис ретельно промийте поки вода не стане прозорою. Проварювати його не потрібно. Злегка підсмажте подрібнену цибулю та моркву, додайте до рису. Туди ж додайте фарш, спеції та зелень. Перемішайте все.
Крок 2
Підготуйте капусту. Доведіть воду до кипіння, опустіть качан капусти в киплячу воду та поступово відділяйте листочки. Зріжте тверду частину. Якщо капуста квашена, пропарювати її не потрібно.
Крок 3
Сформуйте голубці та викладіть щільно в каструлю, дно якої прокладене листочками.
Крок 4
Приготуйте соус, для цього з'єднайте вищевказані інгредієнти та перебийте в блендерів. Ні смажити, ні тушкувати нічого не потрібно.
Крок 5
Залийте соусом голубці, долийте води, так, щоб вона покривала голубці та накрийте їх листям , що залишилось.
Крок 6
Поставте каструлю на невеликий вогонь та варіть до готовності. Орієнтовний час приготування — 1,5 години.
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