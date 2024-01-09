Чому не можна говорити "вибачаюся": які існують заміни цьому слову (відео)

В українській мові є низка етикетних формул для вибачення. Втім, люди часто роблять помилки.

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно просити вибачення, не порушуючи законів мови. Про це телеведучий розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Педагог навів приклад фрази "Ми приносимо свої вибачення". Втім, вона є помилковою. Ніхто й нікуди вибачення не носить. Носять дитину, джинси чи сорочку. А вибачення просять.

Також часто кажуть, що "вулиця носить імʼя Івана Франка". Краще сказати "вулицю названо на честь Івана Франка" або просто "вулиця Івана Франка".

Зокрема, мовознавець звернув увагу на поширену помилку: "я вибачаюся". Проте це означає вибачати самого себе. В українській мові є низка етикетних формул для вибачення:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

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