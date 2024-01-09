Зверніть увагу: 8 прихованих ознак дефіциту вітаміну D взимку

Взимку дефіцит вітаміну D відчувається особливо гостро через відсутність сонця. Саме тому важливо вчасно виявити ознаки нестачі важливого вітаміну і вжити заходів.

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Скорочення впливу сонячного світла взимку стає важливим чинником дефіциту вітаміну D. Важливо стежити за своїм самопочуттям, звертаючи увагу на найменші зміни стану здоров'я. Доктор Шрі Шрівастава розкрив приховані ознаки дефіциту вітаміну D, які часто залишаються непоміченими. Про це пише OnlyMyHealth.

Сильна втома

Фото: Freepik

Найпоширеніша прихована ознака дефіциту вітаміну D взимку — це втома і низький рівень енергії. Доктор Шрівастава підкреслює, що багато людей вважають цю втому типовою ознакою холодної пори року, не підозрюючи, що вона може бути мовчазним індикатором глибшої проблеми.

Перепади настрою

Дослідження підкреслюють важливу роль вітаміну D у регулюванні настрою та запобіганні таким станам, як депресія та сезонний афективний розлад. Взимку, коли вплив сонячного світла зменшується, люди можуть відчувати погіршення настрою та загального самопочуття. Розпізнавання цих перепадів настрою як потенційних ознак дефіциту вітаміну D може спонукати вас перевірити його рівень і вжити певних заходів.

Біль у тілі, кістках та м'язова слабкість

Вітамін D необхідний для засвоєння кальцію, найважливішого мінералу для підтримки міцних кісток. Доктор Шрівастава попереджає, що люди, яким не вистачає вітаміну D, можуть відчувати часті болі в кістках, м'язову слабкість і підвищений ризик остеопорозу, особливо взимку.

Часті хвороби та слабкий імунітет

Зимова хандра часто супроводжується ослабленням імунітету. Доктор Шрівастава зазначає, що дефіцит вітаміну D в цю пору року може зробити людей більш сприйнятливими до застуди, грипу та інших респіраторних інфекцій, наголошуючи на важливості підтримки адекватного рівня вітаміну D для міцної імунної системи.

Випадіння волосся

Фото: Freepik

Дивно, але дефіцит вітаміну D може проявлятися найнесподіванішим чином, включно з випадінням волосся. Доктор Шрівастава зазначає, що пацієнтам із незрозумілим випадінням волосся слід враховувати, що причиною може бути недостатній рівень вітаміну D, і вчасно звернутися до лікаря.

Збільшення ваги

Незрозуміле збільшення ваги — ще один потенційний наслідок дефіциту вітаміну D взимку. Доктор Шрівастава наголошує на необхідності розв'язання цього аспекту дефіциту вітаміну D, оскільки він може вплинути на загальний стан здоров'я і благополуччя.

Карієс у дітей

Діти не застраховані від наслідків дефіциту вітаміну D. Доктор Шрівастава припускає, що нестача вітаміну D може сприяти руйнуванню зубів у немовлят і дітей ясельного віку, підкреслюючи важливість добавок та збалансованого харчування.

Захворювання ясен

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У дорослих рецидивні захворювання ясен і втрата зубів можуть вказувати на основний дефіцит вітаміну D. Доктор Шрівастава підкреслює зв'язок між здоров'ям порожнини рота і адекватним рівнем вітаміну D, закликаючи людей враховувати це у вирішенні цієї потенційної проблеми.

"Пильне ставлення до цих тонких індикаторів дефіциту вітаміну D дає змогу людям вживати превентивних заходів для захисту свого здоров'я протягом холодного зимового сезону. Звернення за професійною порадою та включення продуктів або добавок, багатих на вітамін D, у свій розпорядок дня може істотно поліпшити загальний стан здоров'я", — підсумував доктор Шрівастава.

Нагадаємо, скориставшись цими порадами, ви зможете оптимізувати споживання вітаміну D навіть узимку, коли через хмари практично не видно сонця.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не можете схуднути, страждаєте від м'язових болів і погано почуваєтеся, найімовірніше у вас дефіцит вітаміну D.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.