Смачно, як у дитинстві: рецепт ніжних рогаликів із начинкою (відео)

Готувати такі рогалики можна з будь-якою начинкою. Найчастіше використовують повидло, мак, густе варення.

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Солодкі дріжджові рогалики з начинкою — найкраще, що можна запропонувати до чаю або кави. У багатьох мами чи бабусі обов'язково готували їх, додаючи як начинку мак, варення або повидло. Тому не дивно, що ця випічка асоціюється з дитинством. Пропонуємо приготувати такі рогалики за рецептом кулінарної блогерки Анни.

Солодкі рогалики

Інгредієнти:

тепле молоко — 100 г;

цукор — 70 г;

сухі дріжджі — 7 г;

ваніль;

яйця — 2 шт;

вершкове масло — 200 г;

борошно — 500-550 г.

Для начинки:

густе варення/повидло, макова начинка, цукор і кориця

яйце для змащення — 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці з'єднати тепле молоко, дріжджі, цукор, ваніль, усе добре перемішати. Потім туди ж додати яйця і розтоплене вершкове масло, знову все добре перемішати

Поступово ввести просіяне борошно і замісити м'яке тісто, яке не буде липнути до рук. Накрити посуд із тістом рушником і залишити на 1,5-2 години.

Готове тісто обім'яти, розділити на шість рівних частин. Кожну з них сформувати в кульку і розкачати її у велике тонке коло на присипаній борошном поверхні. Поділити на 16 рівних частин (трикутники), викласти начинку і згорнути в рогалики.

Сформовані рогалики викласти на деко, застелене пергаментом, і залишити на 30 хвилин, щоб вони підійшли. Потім змастити їх збитим яйцем, присипати цукром і відправити в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, на 13-15 хвилин.

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