Некруто і круто: як правильно варити яйця, щоб вийшло ідеально

Якщо у вас немає алергії, ви напевно варили яйця і у вас точно не виходило з першого разу, так як хотілося. Як варити яйця, щоб вони вийшли ідеально.

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Напевно, немає такої людини, хто хоч раз у житті не варив яйця. І, напевно, багато хто стикався з ситуацією, коли яйце тріснуло і наполовину вилилося у воду, недоварилося або переварилося. Здається, це найпростіший на світі процес, основа кулінарії, але у варіння яєць є багато нюансів.

Фокус розповість, як правильно варити яйця, щоб у вас вийшов саме той результат, якого ви хотіли. І головне, як зварити яйця, щоб їх було легко чистити.

Час варіння курячих яєць:

у мішечок (коли білок затвердів тільки по краю, а в іншому залишився рідким, як і жовток) — 3 хвилини;

некруто — 6 хвилин;

круто — 12 хвилин.

Перепелині яйця:

у мішечок — 30-40 секунд;

некруто — 1,5 хвилини;

круто — близько 3 хвилин.

Залежно від виду і розміру яйця варіння займає від півтора до 90 хвилин.

Колір яєць

Колір шкаралупи ніяк не пов'язаний зі смаковими та корисними властивостями яйця. Він залежить виключно від породи курей. Хоча існує думка, що коричнева шкаралупа міцніша. При цьому велике значення має колір жовтка — що він яскравіший, то більше містить корисних речовин. Цікаво, але покійна королева Єлизавета віддавала перевагу саме коричневим яйцям, вважаючи їх смачнішими.

Варто зазначити, що свіжі яйця смачніші, але вони гірше чистяться.

Іноді у воду для варіння яєць додають сіль. Це робиться для того, щоб у тому разі, коли шкаралупа трісне, білок швидше згорнувся і закупорив тріщину. Якщо варити яйця правильно, то сіль не знадобиться.

А ось цього можна уникнути:

Можна проколоти яйця з тупого боку за допомогою голки — таким чином, буде стравлюватися тиск, який наростає під час нагрівання яйця.

Не закладайте холодні яйця в гарячу воду, щоб уникнути різкого перепаду температури.

Але в будь-якому разі перед приготуванням яйця слід обов'язково помити, бажано під струменем теплої води. Так ви позбудетеся частинок бруду, які могли залишитися на шкаралупі.

При варінні із закладкою в холодну воду потрібно засікати час варіння відразу після закипання, тож озбройтеся таймером.

Скільки варити яйця

Залежно від тієї консистенції яйця, яку ми хочемо отримати, час варіння яєць становить від 3 до 15 хвилин. Від рідкого яйця зі злегка ущільненим із зовнішнього боку яєчним білком до повністю зварених білка і жовтка.

Не рекомендується варити яйця більше 15 хвилин, оскільки білок і жовток стануть гумовими. Для визначення ступеня варіння яйця використовується три основні поняття:

у мішечок: білок зварений наполовину, жовток залишається рідким, як і половина білка;

некруто: білок повністю зварений, а жовток рідкий;

круто: коли і білок, і жовток повністю зварені.

Як правильно варити яйця

Беремо каструлю відповідного розміру. Для 1-3 яєць підійде каструля 16 см у діаметрі.

Якщо Ви поспішаєте, можете налити в каструлю не холодну, а теплу або навіть гарячу воду, так вона швидше закипить.

Коли вода закипить, зменшуємо вогонь до середнього або менше, щоб вода тільки трохи булькала.

Акуратно, але швидко опускаємо яйця по одному у воду. Зручно використовувати для цього шумівку або столову ложку.

І встановлюємо таймер на необхідну кількість хвилин. Не забувайте, що тут дуже важливо врахувати всі нюанси: розмір яєць, бажану консистенцію, розмір каструлі, кількість води та кількість яєць.

Приклад: при варінні одного або трьох яєць за інших рівних умов час для варіння яйця до певної консистенції відрізнятиметься на 30-60 секунд. Одне яйце варитиметься швидше.

Не забудьте зменшити вогонь, щоб вода лише трохи вирувала, і займайтеся іншими справами, поки не пропищить таймер. Після необхідно перекласти яйця в холодну воду.

Скільки варити перепелині яйця

Перепелині яйця більш корисні, ніж курячі. Варити їх слід за таким самим принципом, як і курячі, тільки набагато менше за часом. Для яєць некруто — це 1,5 хвилини, для яєць круто — 3-3,5 хвилини.

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