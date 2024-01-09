Раки, Овни та Діви. Таро-прогноз хороших подій 2024 для кожного знака Зодіаку

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Кожен рік, як новий відлік часу, несе нам оновлені енергії та події, які приноситимуть позитив або негатив, залежно від контексту подієвого ряду. Звісно, ми не можемо повністю уникнути моментів, що засмучують нас, і навіть болючих подій, але кожен період пов'язаний ще й з хорошими змінами і радістю, які ми часто не помічаємо у вихорі щоденних турбот і новинних потоків.

Але ми вирішили подивитися на питання з позитивного боку і дізнатися, що хорошого несе 2024 рік Дракона кожному представнику Зодіакального кола. Щоправда, важливо не чекати цих подій, а просто знати, що вони точно прийдуть і спокійно жити своїм життям.

Овен

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Овнів

На Овнів, здебільшого, очікують періоди фінансової стабільності і навіть підйому. Найімовірніше, вам не вдасться лежати на боці і доведеться багато діяти і переміщатися, але ці рухи окупляться сторицею, не пропустіть грошовий період!

Телець

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Тельців

На Тельців очікують дороги і закриття фінансових проблем, які тягнулися певний час. Ще 2024 рік обіцяє вам деяку зірковість, у якій вам пощастить "зависнути"

Близнюки

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Близнюків

Близнюків чекають численні робочі поїздки і нові успішні проєкти. Обнулення багатьох неприємних процесів і ситуацій. Ви, в прямому сенсі, виходите з Місяця.

Рак

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Раків

Раків очікує більше спокою і менше переживань. Ви зловите дзен і, ймовірно, закохаєтесь або зробите правильний життєвий вибір. Можливо, люди з минулого або друзі захочуть спонсорувати ваші ідеї. Цього року буде покінчено з нечесним оточенням і підставами. Цей рік розставить крапки над і в багатьох життєвих сферах.

Лев

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Львів

Леви виходять зі скандальних історій або конфліктів у конструктив і позитивні емоції з істинною зоною комфорту. На вас очікує високе заступництво і таємні домовленості, які принесуть вам успіх у короткі терміни.

Діва

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Дів

Діви багато працюватимуть і часто їздитимуть. Підвищена робоча відповідальність, зрештою, принесе бажаний успіх і гроші. Також, вам вдасться відстояти свої кордони і загалом, навчитися себе захищати.

Ваги

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Терезів

У Терезів відбудуться кармічні зміни. Ви з чогось виходите і знаходите щось нове і важливе. Зміни в бік нових емоцій. У більшості цей прогноз зрезонує зі сферою особистого життя.

Скорпіони

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Скорпіонів

Скоопіонам вдасться відсікти все непотрібне і знайти важливе. Романтичні побачення або сімейні поїздки з хорошим бюджетом на розваги. Багато в чому 2024 рік пройде для вас під символом аркана Поміркованість. Тобто, на вас чекає, свого роду, відпочинок від пристрастей і складних емоцій.

Стрілець

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Стрільців

На вас чекає контрастний рік. Спочатку ви сяятимете і полум'яно працюватимете, яскраво відпочиватимете і взагалі житимете за арканом Сонце. Середина року поведе вас у Відлюдника в сенсі духовного самопізнання. Ви відійдете від звичного і будете міркувати, але це недовго: до осені вас знову закрутить карусель подій.

Козеріг

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Козерогів

Напруга на початку року, з плином короткого часу, приведе вас до впорядкування і системи в питаннях, що вас хвилюють. А осінь і початок землі буде для вас грошовою або сімейною: у всіх програється по-різному.

Водолій

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Водоліїв

У Водолії повернуть собі високу самооцінку і часто відчуватимуть себе "над ситуацією". На вас чекає розв'язання судових процесів, умиротворення щодо аспктів, які довго турбували. Ви будете будувати амбітні плани і навіть блищати!

Риби

Таро-прогноз щасливих подій на 2024 рік для Риб

Риб очікують знайомства, здатні перерости в сімейні стосунки. Для тих, кому створення сім'ї не акутально — відкриються успішні нові ділові партнерства за арканом Сонце. Інакше кажучи, якусь сім'ю вам створити вдасться: реально або фігурально.