Соковитий салат з авокадо: ідеальний вибір для зимового меню

Цей салат особливо припаде до смаку веганам і тим, хто ретельно стежить за своїм раціоном. Він вирізняється простотою приготування, але водночас здивує вас своїм соковитим і освіжаючим смаком.

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У зимовий період, коли свіжих і смачних овочів на ринку не так багато, цей салат з авокадо та огірком стане справжньою знахідкою. Ніжне авокадо в поєднанні з хрусткими кружальцями огірка, ароматними волоськими горіхами та легкою кислинкою лимона створюють ідеальну страву для легкої вечері або перекусу. Рецептом цього смачного та корисного салату поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

авокадо — 1 шт;

огірок — 1 шт;

лимон — 1/2 шт;

волоські горіхи — 4 шт;

оливкова олія холодного віджиму — 2 ст. л.;

червоний або чорний перець — за смаком;

велика морська сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Почніть із підготовки огірка: ретельно його вимийте та наріжте на тонкі кружечки. Це додасть салату свіжості та хрускоту.

Крок 2

Авокадо слід розрізати навпіл, акуратно видалити кісточку і зняти шкірку. Після цього наріжте авокадо тонкими скибочками. Це додасть салату ніжності.

Крок 3

Тепер змішайте разом нарізані авокадо й огірки. Вичавіть сік із половини лимона і додайте його в салат. Лимонний сік не тільки посилить смак, а й допоможе зберегти колір авокадо.

Крок 4

Волоські горіхи слід подрібнити та додати в салат. Вони збагатять його корисними жирами та урізноманітнять текстуру.

Крок 5

Посипте салат великою морською сіллю й акуратно перемішайте. Сіль підкреслить смак інших інгредієнтів і зробить його більш виразним.

Крок 6

Викладіть салат на тарілку і посипте його чорним або червоним перцем за смаком. Перець додасть трохи гостроти і закінчить композицію смаків.

Такий салат з авокадо та огірком — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Він підійде як для легкої вечері, так і для здорового перекусу протягом дня.

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