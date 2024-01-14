Запечена скумбрія з овочами в духовці: смачна і ситна вечеря для всієї родини
Скумбрію з овочами, завдяки простоті приготування і доступності інгредієнтів, можна легко приготувати в будь-який день.
Запечена скумбрія з овочами — це не тільки смачна, а й дуже корисна страва. Вона ідеально підходить для здорової вечері, а також може стати прикрасою святкового столу. Приготування скумбрії в духовці з овочами дає змогу зберегти всі поживні речовини та натуральний смак продуктів, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування страви знадобляться такі продукти:
- скумбрія — 2 штуки (середнього розміру);
- картопля — 3 штуки;
- морква — 2 штуки;
- цибуля — 1 штука;
- часник — 3 зубчики;
- лимон — 1 штука;
- оливкова олія — 3 столові ложки;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
Приготування
Крок 1. Скумбрію очистіть, видаліть нутрощі та добре промийте. Наріжте рибу на порційні шматки.
Крок 2. Картоплю та моркву очистіть і наріжте кружечками або брусочками.
Крок 3. Цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть.
Крок 4. Лимон наріжте кружечками.
Крок 5. У глибокій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
Крок 6. Деко застеліть фольгою або пекарським папером. Викладіть шарами овочі, зверху розподіліть шматки скумбрії. Між шарами додавайте лимон і часник.
Крок 7. Залийте рибу та овочі сумішшю оливкової олії та лимонного соку.
Крок 8. Запікайте в попередньо розігрітій духовці за 180°C протягом 30-40 хвилин до готовності.
Крок 9. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.
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