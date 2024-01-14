Смачна намазка з печінкою тріски: швидкий рецепт закуски

Намазка з печінкою тріски чудово підходить для подачі на тостах, крекерах або як начинка для апетитних бутербродів.

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Намазка з печінкою тріски — це багата на омега-3 страва, ідеальна як для повсякденного перекусу, так і для святкового столу. Вона легко і швидко готується, пропонуючи вишукане поєднання смаків, пише Телеграф.

Інгредієнти

Для приготування намазки знадобляться такі продукти:

печінка тріски — 1 банка (200 г);

масло вершкове — 50 г;

лимонний сік — 1 столова ложка;

часник — 1 зубчик;

зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;

чорний мелений перець — за смаком;

сіль — за смаком (за потреби).

Приготування

Крок 1. Вершкове масло дістаньте з холодильника заздалегідь, щоб воно стало м'яким.

Крок 2. Печінку тріски відкрийте і злийте надлишки жиру.

Крок 3. У глибокій мисці змішайте печінку тріски та вершкове масло до отримання однорідної маси. Використовуйте виделку або блендер для більш м'якої консистенції.

Крок 4. Часник подрібніть і додайте в суміш.

Крок 5. Додайте лимонний сік, чорний перець і за необхідності сіль. Ретельно перемішайте.

Крок 6. Дрібно наріжте зелень і додайте в намазку. Ще раз добре перемішайте.

Крок 7. Дайте намазці настоятися в холодильнику хоча б 30 хвилин перед подаванням. Прикрасьте готову намазку свіжою зеленню перед подачею, щоб додати свіжості та візуальної привабливості.

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