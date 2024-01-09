Зігріваючий тосканський суп: ідеальне поєднання квасолі, гарбуза та кіноа

Рецепт не містить глютену і тваринних продуктів, тому чудово підійде для дієтичного раціону.

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У холодні зимові дні особливо приємно зігрітися гарячим і ситним супом. Цей веганський Тосканський суп із білої квасолі з гарбузом і кіноа — ідеальний вибір для зимового обіду або вечері. Поєднання ситної квасолі, ніжного гарбуза та поживної кіноа робить його не лише корисним, а й неймовірно смачним. Рецептом смачного супу, приготування якого займе всього 45 хвилин, поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

гарбуз — 200 г;

консервована біла квасоля — 250 г;

червона цибуля — 80 г;

капуста — 120 г;

різані консервовані томати — 200 г;

кіноа — 25 г;

часник, перець чилі, оливкова олія, сіль;

паприка, розмарин, чебрець, орегано або італійська суміш спецій;

вода або овочевий бульйон.

Приготування:

Крок 1

Розігрійте в сотейнику столову ложку оливкової олії. Додайте дрібно нарізану червону цибулю, два подрібнених зубчики часнику і половину перцю чилі, нарізаного кільцями.

Крок 2

Обсмажуйте овочі на середньому вогні протягом 3-4 хвилин. Після цього додайте паприку і сушені трави за смаком — чебрець, орегано, розмарин або італійську суміш спецій.

Крок 3

До обсмажених овочів додайте нарізаний невеликими кубиками гарбуз.

Крок 4

Нашаткуйте капусту тонкою соломкою і додайте в сотейник. Якщо використовуєте кучеряву листову тосканську капусту (кале), додайте її за 10 хвилин до закінчення готування.

Крок 5

Додайте консервовані помідори та білу квасолю.

Крок 6

Насипте в суп кіноа. Якщо ви не дотримуєтеся безглютенової дієти, кіноа можна замінити дрібними макаронами, рисом або булгуром.

Крок 7

Залийте 1,5 літра води або овочевого бульйону. Додайте сіль за смаком і варіть після закипання приблизно 20 хвилин на невеликому вогні до готовності.

Крок 8

Перед подачею посипте суп дрібно нарізаним зеленим базиліком або іншою улюбленою зеленню.

Цей веганський суп із квасолею чудово зберігається в холодильнику до 3-4 днів, його також можна розлити по порційних контейнерах і заморозити для подальшого використання. Насолоджуйтеся зігріваючим і затишним смаком цього прекрасного супу!

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