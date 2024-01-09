Зігріваючий тосканський суп: ідеальне поєднання квасолі, гарбуза та кіноа
Рецепт не містить глютену і тваринних продуктів, тому чудово підійде для дієтичного раціону.
У холодні зимові дні особливо приємно зігрітися гарячим і ситним супом. Цей веганський Тосканський суп із білої квасолі з гарбузом і кіноа — ідеальний вибір для зимового обіду або вечері. Поєднання ситної квасолі, ніжного гарбуза та поживної кіноа робить його не лише корисним, а й неймовірно смачним. Рецептом смачного супу, приготування якого займе всього 45 хвилин, поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- гарбуз — 200 г;
- консервована біла квасоля — 250 г;
- червона цибуля — 80 г;
- капуста — 120 г;
- різані консервовані томати — 200 г;
- кіноа — 25 г;
- часник, перець чилі, оливкова олія, сіль;
- паприка, розмарин, чебрець, орегано або італійська суміш спецій;
- вода або овочевий бульйон.
Приготування:
Крок 1
Розігрійте в сотейнику столову ложку оливкової олії. Додайте дрібно нарізану червону цибулю, два подрібнених зубчики часнику і половину перцю чилі, нарізаного кільцями.
Крок 2
Обсмажуйте овочі на середньому вогні протягом 3-4 хвилин. Після цього додайте паприку і сушені трави за смаком — чебрець, орегано, розмарин або італійську суміш спецій.
Крок 3
До обсмажених овочів додайте нарізаний невеликими кубиками гарбуз.
Крок 4
Нашаткуйте капусту тонкою соломкою і додайте в сотейник. Якщо використовуєте кучеряву листову тосканську капусту (кале), додайте її за 10 хвилин до закінчення готування.
Крок 5
Додайте консервовані помідори та білу квасолю.
Крок 6
Насипте в суп кіноа. Якщо ви не дотримуєтеся безглютенової дієти, кіноа можна замінити дрібними макаронами, рисом або булгуром.
Крок 7
Залийте 1,5 літра води або овочевого бульйону. Додайте сіль за смаком і варіть після закипання приблизно 20 хвилин на невеликому вогні до готовності.
Крок 8
Перед подачею посипте суп дрібно нарізаним зеленим базиліком або іншою улюбленою зеленню.
Цей веганський суп із квасолею чудово зберігається в холодильнику до 3-4 днів, його також можна розлити по порційних контейнерах і заморозити для подальшого використання. Насолоджуйтеся зігріваючим і затишним смаком цього прекрасного супу!
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