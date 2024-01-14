Салат із морквою по-корейськи, сиром і крабовими паличками: покроковий рецепт
Салат має яскравий смак завдяки поєднанню крабових паличок, пікантної моркви по-корейськи та ніжного сиру. Він обов'язково сподобається вашим гостям і домочадцям.
Пікантний салат із морквою по-корейськи, сиром і крабовими паличками є ідеальним поєднанням смаку та текстури. Він підійде як для святкового, так і для повсякденного столу, додаючи яскраві барви та вишуканість у ваше меню, пише"Рецепти салатів".
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- морква по-корейськи — 200 г;
- крабові палички — 200 г;
- твердий сир — 100 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- майонез — 3 столові ложки;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Приготування
Крок 1. Крабові палички розморозьте і наріжте невеликими кубиками або смужками.
Крок 2. Сир натріть на крупній тертці.
Крок 3. Відкрийте банку з кукурудзою та злийте зайву рідину.
Крок 4. У салатниці змішайте моркву по-корейськи, крабові палички, тертий сир і кукурудзу.
Крок 5. Додайте майонез, сіль і перець за смаком. Акуратно перемішайте всі інгредієнти.
Крок 6. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
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