Знайоме поєднання: рецепт салату з морквою та капустою

Зазвичай такий салат готують влітку. Втім, Євген Клопотенко радить додати один інгредієнт, що змінить прочитання страви.

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До звичного поєднання моркви та капусти можна додати картоплю, аби прочитання салату стало оригінальнішим. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом зимової версії популярної страви.

ІНГРЕДІЄНТИ:

400 г капусти;

1 велика морквина (приблизно 150 г);

4 великі картоплини (по 100-120 г);

50 г сметани;

1 ст.л. солодкої гірчиці;

1 ч.л. білого хріну.

Для початку миємо картоплю, викладаємо її у сотейник, заливаємо водою та відварюємо до готовності впродовж приблизно 20 хвилин після закипання. Зливаємо з неї воду та залишаємо остигати.

Шаткуємо 400 г капусти, натираємо на крупній тертці одну морквину. Картоплю нарізаємо спершу начетверо часточками, а потім кожну часточку розрізаємо навпіл впоперек.

У невеликій мисці змішуємо 50 г сметани, 1 ст.л. солодкої гірчиці та 1 ч.л. білого хріну.

Викладаємо в миску капусту, моркву та картоплю, заправляємо їх соусом і мішаємо. За бажанням можна додати сіль.

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